У яких громадах Франківщини оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Сумах

У Калуській, Галицькій, Яремчанській, Тлумацькій та Коломийській громадах на Івано-Франківщині 14 квітня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Сумах.

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Про відповідні рішення голів громад повідомили на офіційних Facebook-сторінках.

“Із глибоким болем, сумом та обуренням у Калуській громаді сприйняли звістку про черговий варварський напад РФ проти мирного населення міста Суми. Нелюдів не спинив ні світлий день Вербної неділі, ні усвідомлення того, що ціляться по мирних мешканцях, дітях і людях поважного віку”, — написав голова Калуської громади Андрій Найда.

Слова співчуття висловили й на сторінках Галицької, Яремчанської, Тлумацької міських рад. Також раніше Суспільне повідомляло, що оголосили день жалоби й у Коломийській громаді.

На знак скорботи на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою. Пам’ять про загиблих вшанують хвилиною мовчання.

Також обмежать проведення розважально-концертних заходів на території громад і звучання розважальної музики у закладах торгівлі, ресторанах та в громадському транспорті.

Що відомо про ракетний удар РФ по Сумах 13 квітня

Зранку 13 квітня під час повітряної тривоги у Сумах пролунали два вибухи. Станом на вечір відомо про 34 загиблих, з них — двоє дітей. На ранок 14 квітня повідомили про 119 поранених.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Сум.