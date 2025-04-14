ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківська співачка Христина Дарвай випустила нову пісню «Білі нарциси». ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська співачка Христина Дарвай випустила нову пісню «Білі нарциси». ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
14/04/2025 14:05
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Співачка, яка зачаровує голосом. Справжня «Душа Карпат» співачка з Івано-Франківська Христина Дарвай випустила нову пісню «Білі нарциси».

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це інформує кореспондент новинного порталу Правда.іф.

«Білі нарциси» — це оновлена версія легендарної пісні, яка була написана у 80-х роках авторами Вадимом Крищенком та Геннадієм Татарченком. Це зустріч ніжної ностальгії з сучасним поп-звучанням. Ми залишили душу оригіналу, але вдихнули в неї весняну свіжість 2025-го. Нова версія хіта «Білі нарциси» — це міст між поколіннями. Пісня, яка зачаровувала десятки років, тепер звучить у сучасному поп-аранжуванні, не втрачаючи щирості й тепла, — йдеться в описі до пісні.

Христина Дарвай – співачка, керівниця вокальної студії «Солоспів», організаторка мистецьких заходів, проекту «Голос дитячого серця».

Започаткувала безкоштовні уроки вокалу для дітей, батьки яких загинули на війні, дітей ВПО, військовослужбовців ЗСУ, дітей сиріт, та дітей з малозабезпечених сімей.