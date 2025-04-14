Франківська співачка Христина Дарвай випустила нову пісню «Білі нарциси». ВІДЕО

Співачка, яка зачаровує голосом. Справжня «Душа Карпат» співачка з Івано-Франківська Христина Дарвай випустила нову пісню «Білі нарциси».

Про це інформує кореспондент новинного порталу Правда.іф.

«Білі нарциси» — це оновлена версія легендарної пісні, яка була написана у 80-х роках авторами Вадимом Крищенком та Геннадієм Татарченком. Це зустріч ніжної ностальгії з сучасним поп-звучанням. Ми залишили душу оригіналу, але вдихнули в неї весняну свіжість 2025-го. Нова версія хіта «Білі нарциси» — це міст між поколіннями. Пісня, яка зачаровувала десятки років, тепер звучить у сучасному поп-аранжуванні, не втрачаючи щирості й тепла, — йдеться в описі до пісні.