Пасічнянська громада віддасть останню шану захиснику Романюку Андрію

Надійшла сумна новина до Пасічнянської громади на Івано-Франківщині. Сьогодні, 14 квітня, перестало битися серце військовослужбовця Романюка Андрія, 1975 р.н., із селища Битків.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив очільник громади Гунда Андрій, передає Правда.іф.
Орієнтовний час руху траурного кортежу:
-15:00 год (орієнтовно) виїзд з міста м. Надвірна (від моргу) : вул. Кобринської в напрямку до вул. Грушевського
-5:15 год (орієнтовно) рух с. Пнів по вулиці Січових Стрільців
-15:20 год (орієнтовно) рух с. Пнів (Битківський поворот)
-15.30 год (орієнтовно) Жмирінка в селищі Битків
-15.45 год рух до будинку Андрія на участку Ворів в селищі Битків
“Просимо усіх жителів громади вийти до центральних вулиць (запалити свічку пам’яті), гідно зустріти та віддаючи останню шану українському воїну”, – йдеться у дописі.