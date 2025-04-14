Пасічнянська громада віддасть останню шану захиснику Романюку Андрію

Надійшла сумна новина до Пасічнянської громади на Івано-Франківщині. Сьогодні, 14 квітня, перестало битися серце військовослужбовця Романюка Андрія, 1975 р.н., із селища Битків.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив очільник громади Гунда Андрій, передає Правда.іф.

Орієнтовний час руху траурного кортежу:

-15:00 год (орієнтовно) виїзд з міста м. Надвірна (від моргу) : вул. Кобринської в напрямку до вул. Грушевського

-5:15 год (орієнтовно) рух с. Пнів по вулиці Січових Стрільців

-15:20 год (орієнтовно) рух с. Пнів (Битківський поворот)

-15.30 год (орієнтовно) Жмирінка в селищі Битків

-15.45 год рух до будинку Андрія на участку Ворів в селищі Битків