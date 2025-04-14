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Військовий та палаюча свічка символ пам'яті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Пасічнянська громада віддасть останню шану захиснику Романюку Андрію

Автор: Оксана Марушкевич
14/04/2025 13:45
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Надійшла сумна новина до Пасічнянської громади на Івано-Франківщині. Сьогодні, 14 квітня, перестало битися серце військовослужбовця Романюка Андрія, 1975 р.н., із селища Битків.

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Про це повідомив очільник громади Гунда Андрій, передає Правда.іф.

Орієнтовний час руху траурного кортежу:

-15:00 год (орієнтовно) виїзд з міста м. Надвірна (від моргу) : вул. Кобринської в напрямку до вул. Грушевського

-5:15 год (орієнтовно) рух с. Пнів по вулиці Січових Стрільців

-15:20 год (орієнтовно) рух с. Пнів (Битківський поворот)

-15.30 год (орієнтовно) Жмирінка в селищі Битків

-15.45 год рух до будинку Андрія на участку Ворів в селищі Битків

“Просимо усіх жителів громади вийти до центральних вулиць (запалити свічку пам’яті), гідно зустріти та віддаючи останню шану українському воїну”, – йдеться у дописі.