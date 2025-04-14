На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з загиблим воїном Іваном Цибулею

Сьогодні мешканці Бурштинської громади зустрінуть полеглого захисника Івана Цибулю.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бурштинську міську радуа.

О 13 годині 30хвилин відбудеться зустріч кортежу із тілом Героя.

Кортеж рухатиметься напрямком з Рівного до рідного дому полеглого захисника, що знаходиться за адресою с. Насташине, вул. Незалежності, 5

14 квітня о 19 годині – Парастас, вул. Незалежності, 5

15 квітня об 11годині – Розпочнеться чин похорону у с. Насташине

Закликаємо всіх приєднатися до прощання, провести Захисника в останню путь і віддати йому належну шану.