Від задуму до фінансування: в ГО “Захист держави” в Івано-Франківську завершився курс з написання грантових заявок для родин військовослужбовців

Протягом чотирьох тижнів у просторі ГО «Захист держави» в Івано-Франківську відбувалося навчання з написання грантів, призначене для дружин військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб.

Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Учасниці оволоділи навичками залучення ресурсів для реалізації власних задумів, створили бізнес-плани та представили проєкти, які незабаром можуть перетворитися на успішний бізнес.

Громадська організація «Захист держави» в Івано-Франківську успішно втілила в життя навчальну програму з грантрайтингу, спрямовану на підтримку родин військовослужбовців, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. До ініціативи долучилися десятки учасниць, які поділилися багатогранним досвідом і складними життєвими історіями. Їх об’єднувала спільна мета — досягнення професійної самореалізації та фінансової незалежності в умовах сучасних викликів.

Перший двогодинний інтенсив розпочався ще 20 березня.

«Для багатьох дружин військових започаткування власного бізнесу є не лише засобом самореалізації, але й можливістю забезпечити фінансову стабільність родини, особливо в умовах, коли чоловіки перебувають на службі, захищаючи країну. Проте часто для початку бракує саме фінансів, і гранти можуть стати тим ресурсом, що допоможе втілити ідеї в життя», – підкреслила голова обласного осередку ГО «Захист держави» Оксана Криницька.

Навчальний курс, розроблений фахівцями організації, був структурований у вигляді чотиримодульної програми, яка всебічно охоплює всі важливі аспекти грантрайтингу. Програма включає в себе: основи пошуку донорських організацій, розуміння структури заявок, навички фінансового планування та бюджетування проєктів, а також практичні стратегії для підвищення конкурентоспроможності пропозицій.

Воркшопи проводила Катерина Чубарь, досвідчена фахівчиня з грантрайтингу, яка має успішний досвід у залученні фінансування для різноманітних громадських ініціатив та бізнес-проєктів.

«Наша мета полягає не лише у висвітленні теоретичних можливостей, а й у наданні учасницям конкретних інструментів для самостійного пошуку та отримання грантів. Ми акцентуємо увагу на розробці бізнес-ідей з реальним потенціалом залучення фінансування від національних та міжнародних донорів», – зазначила Катерина Чубарь.

Окрім здобуття практичних і теоретичних знань, учасниці отримали цінні шаблони документів, покрокові інструкції з підготовки грантових заявок та індивідуальні консультації від фахівців. Важливою складовою навчання стала також можливість спілкування з іншими жінками, які опинилися в схожих життєвих ситуаціях. Це сприяло формуванню спільноти взаємопідтримки, яка продовжуватиме існувати і після завершення тренінгів.

Протягом чотирьох тижнів учасниці пройшли шлях від початкового ознайомлення з грантовими можливостями до розробки комплексних бізнес-планів і презентацій власних підприємницьких концепцій. Серед запропонованих ідей були відкриття кав’ярень, творчих просторів, теплиць, магазинів, салонів краси, запуск освітніх платформ та служби доставки суші.

Особливо зворушила історія однієї з учасниць тренінгу, яка мріє відкрити творчий простір на честь свого сина-скрипаля, що загинув на війні.

«Я маю мету — зберегти пам’ять про нього та продовжувати його справу. Він створив чимало пісень і творів, які заслуговують на те, щоб їх пам’ятали. Мрію залишити фотографії та відео, а також створити простір пам’яті, де звучатиме музика, якою він жив. Цей тренінг допоміг мені зрозуміти, як втілити цю ідею через подачу грантової заявки», — поділилася пані Галина.

Фінальне засідання, що відбулось 10 квітня, стало завершальним етапом серії тренінгів: учасниці підготували власні проєкти та представили свої бізнес-ідеї перед командою експертів.

Програма була розроблена для ефективного поєднання теоретичних знань із практичним застосуванням, що дає змогу одразу випробовувати запропоновані інструменти на власних проєктах. Учасниці наважилися заповнити свої перші грантові заявки та подати їх на розгляд донорам.

«Цей проєкт – це не просто про знання, а про підтримку та віру в себе. Багато людей остерігаються подавати заявки на гранти, вважаючи цей процес складним і недосяжним. Проте, з власного досвіду я знаю: все можливо. Я завжди готова допомогти, підтримати і підказати, як зробити перший крок», – підкреслила під час фінального тренінгу Катерина Чубарь.

У громадській організації «Захист держави» підкреслюють, що подібні програми сприяють розвитку економічної активності в регіоні.