Доставка із Китаю в Україну: обирайте досвідчений профі, обирайте Dragon Logistics

Китай став набагато ближчим, дякуючи розвиненій логістиці транспортній. Перевезення з Китаю в будь-яку країну світу це простий, чіткий і логічний процес.

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Правда таким параметрам як простота чи логічність доставка із Китаю в Україну відповідатиме за однієї умови – її реалізацію бере на себе логістична компанія з командою досвідчених професіоналів. Кращий вибір – Dragon Logistics. З таким партнером вам не доведеться ні вивчати особливості доставки, ні перейматися букінгом контейнеру, ні навіть перевіркою вантажу.

Багато завдань чи єдиний логічний процес?

Якщо ви не працюєте в сфері логістичних послуг для вас доставка із Китаю в Україну буде схожа на завдання з багатьма невідомими. Але якщо цим процесом займаються досвідчені професіонали, для них це єдиний і дуже логічний алгоритм.

Шорт ліст такого алгоритму включає:

Підбір контейнера та його букінг;

Розробку маршруту;

Підбір лінії (якщо це морські перевезення) чи авіакомпанії якщо це доставка avia;

Треккінг карго;

Доставку з порту призначення в кінцеву точку.

Але це було б дуже просто для логістичної компанії, яка позиціонує себе як надійний партнер. Тому Dragon Logistics пропонує розширений портфель послуг, дякуючи якому доставка вантажів Китаю в Україну перетворюється на просте задання навіть для новачків у імпортних операціях.

Отже, логістична компанія в сервісний портфель включає такі послуги як пошук постачальника та його первірка, перевірка вантажу перед відправленням, страхування карго, пакування (додаткове), палетизацію чи наклейку етикеток, складування, митне оформлення та підготовку товаросупровідних документів, постійний моніторинг ситуації та інформування Замовника про час прибуття вантажу в порт. Підбір транспорту для доставки з порту до кінцевої точки, послугу остання миля».

За таких умов доставка із Китаю в Україну вже не виглядає як щось багатозадачне та складне. При цьому вартість доставки та вартість додаткових послуг обумовлюється завчасно. Щодо термінів доставки, то якщо це вантаж терміновий чи це продукція, яка швидко псується, то експерти вам запропонують доставку авіа. Так вона набагато дорожча але бувають вантажі, доставка яких настільки важлива та термінова, а вартує більшого ніж сплачені за перевезення кошти. Якщо вантаж габаритний, це велика партія чи товар не псується швидко, оптимальний вибір – морські перевезення. І не хвилюйтеся, якщо у вас невелика партія товару. Дякуючи поставці у форматі LCL навіть вантаж вагою від 50 кг буде доставлений за оптимальну ціну у вигляд консолідованого карго.

Якщо ви тільки починаєте бізнес з партнерами з КНР, довірте побудову логістичних алгоритмів професіоналам Dragon Logistics. А якщо ви вже «гуру» в сфері імпорту з Китаю, то ви точно знаєте якою логістичною компанією варто працювати в питання доставки із Китаю в Україну.

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