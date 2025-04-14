Мотоблок «Кентавр» с бензиновым мотором – простота в управлении и доступная цена

Мотоблоки уже давно заняли свою нишу на мировом рынке сельскохозяйственной техники. Причина заключается в том, что они небольшие и маневренные. А именно этих качеств не хватает классическим крупногабаритным тракторам, когда речь заходит об обработке земли на небольших территориях. Именно поэтому люди ищут им замену в виде мотоблоков.

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Найти подходящий агрегат не так просто, как кажется, так как есть множество различных моментов. Один из них – тип двигателя, который будет применяться в мотоблоке. Вариантов тут два: дизельный и бензиновый. И оба хороши по-своему. Тут нужно отталкиваться от требований, выдвигаемых технике.

Производитель также играет серьезную роль. На украинском рынке их хватает – как отечественных, так и зарубежных. Многие люди смотрят в сторону китайской фирмы «Кентавр». Она хорошо зарекомендовала себя.

Если речь заходит об обработке земли в небольших хозяйствах, то здесь рекомендуется брать бензиновую технику. Она будет лучше в данном случае. Бензиновый мотоблок Кентавр – это хорошее решение. Такие агрегаты – качественные и надежные.

Классификация бензиновых агрегатов от компании «Кентавр»

Такие машины делятся по мощности. И классификация получается следующей в данном случае:

4-6 л.с. Это самые небольшие агрегаты из тех, которые выпускает компания. Для обработки крупных территорий они непригодны. Максимальная рекомендованная площадь для обработки на таком мотоблоке составляет 40 соток. Это немного. Но вполне достаточно, так как многие частники имеют примерно такую площадь земли или меньше. По размерам такие агрегаты компактны, а потому они легко помещаются в прицепе легкового автомобиля. Благодаря этому водителю не потребуется получать дополнительную подкатегорию прав, чтобы перевезти агрегат на определенное расстояние.

7-9 л.с. Это агрегаты чуть более крупные. Но все равно они небольшие по сравнению с дизельными аналогами. Их отличительная особенность – хорошая производительность при умеренной мощности. Максимальная территория, которую они могут обрабатывать, составляет 1 га.

9-13 л.с. Данные машины являются самыми крупными из тех бензиновых, которые производит компания «Кентавр». Максимальная площадь, которую рекомендуют обрабатывать таким агрегатом, составляет 4 га. Это уже немало. С тяжелыми грунтами подобная техника справляется без каких-либо проблем.

Какую модель выбрать – окончательное решение за покупателем. Каждая нацелена на свои условия эксплуатации.

Преимущества бензиновых моторов

Они являются такими:

Меньшая масса, чем у дизельных аналогов. В бензиновых моторах больше пустот внутри.

Меньшие габариты. Это позволяет сделать агрегаты очень компактными и маневренными.

Стоимость бензинового двигателя, а оттого – и всего мотоблока – является более низкой.

Обслуживание бензинового мотора также стоит не очень много. А в небольших хозяйствах любая мелочь играет важную роль.

Это все – те причины, по которым подобные агрегаты покупаются очень активно различными людьми.