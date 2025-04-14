За яких умов у Франківську воду подаватимуть по годинах

«Івано-Франківськводоекотехпром» оприлюднив сенсаційну заяву: цілком можливо воду для франківців невдовзі почнуть подавати не цілодобово, а за визначеним графіком.

Такий вимушений крок уже запровадили у Рівному, а наше місто може стати другим у переліку.

На прикладі сусідів

«У квітні «Рівнеоблводоканал» готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години. А це означатиме, що в кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути. На підприємстві розуміють, що такий крок досить непопулярний і створить незручності для споживачів, проте іншого виходу, з огляду на ситуацію, що склалася, не бачать.

– Подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час, – пояснює в.о. директора «Рівнеоблводоканалу» Андрій Грухаль. – Ми відтягували цей крок, як могли, проте далі так тривати не може. До погодинної подачі води із пониженим тиском нас змушує скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації. І мова зараз не про прибутки, а про те, щоб водоканал просто вижив», – йдеться в повідомленні «Рівнеоблводоканалу», який процитував КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

«Перший водоканал України зробив цей вимушений «крок». Такий крок будуть робити й інші водоканали і ми не є виключенням. Сьогодні ми уже розглядаємо варіанти подачі води погодинно, якщо і надалі буде зростати заборгованість споживачів перед нашим підприємством», – додали в КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

Франківці з цього приводу висловили обурення, зокрема в соцмережах. Мовляв, чому через боржників мають страждати справні платники? Який сенс тоді платити взагалі?

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв, що наразі воду в місті по годинах не подаватимуть. Але закликав франківців відповідально відноситись до сплати за послуги водопостачання та водовідведення, бо ситуація на підприємстві дійсно критична.

За яких умов подачу води у нашому місті все-таки доведеться перевести на погодинний графік «Західному кур’єру» розповів прессекретар КП «Івано-Франківськводоекотехпром» Володимир Шпег.

Борг, що зростає

Станом на сьогодні заборгованість населення та юридичних осіб перед КП «Івано-Франківськводоекотехпром» становить понад 94 млн грн.

«Ця цифра постійно зростає. За минулий рік заборгованість збільшилася на 7,8 млн грн. І це підсумки тільки січня-лютого. Коли ми підіб’ємо показники за березень, заборгованість прогнозовано зросте ще приблизно на 200 тисяч грн. Незабаром літо, а це взагалі мертвий сезон оплат. Тому борг населення завбачно буде рости і надалі», – каже Володимир Шпег.

Наприкінці 2023 року в Україні скасували мораторій на відключення комунальних послуг та стягнення боргів через суд. Це дало комунальникам більше можливостей впливати на злісних неплатників.

«Після скасування мораторію ми отримали право подавати на боржників до суду, що ми і робимо. Станом на 1 лютого цього року на розгляді у суді перебуває понад 400 таких справ. 293 суди наше комунальне підприємство вже виграло. В судовому порядку зі споживачів стягнуто понад 4 млн грн», – говорить Володимир Шпег.

Також укладено понад 650 договорів зі споживачами про реструктуризацію боргів.

«Ми відкриті для людей, готові йти назустріч. Споживачі користуються можливістю реструктуризації, бо тоді справа не йде до суду. Якщо ж вона опиняється в суді, ми вже нічим людині не можемо посприяти. Після рішення суду діяти буде виконавча служба – від блокування рахунків до конфіскації майна», – додає Володимир Шпег.

Однак, борги, стягнуті зі споживачів через суд, не здатні врятувати ситуацію. За словами Володимира Шпега, головна причина фінансової скрути на підприємстві – нерентабельний тариф на послуги.

«Наші тарифи є незмінними з 2019 року. З того часу ціна на енергоносії, реагенти, деталі для водосистем зросли подекуди в десятки раз. Це проблема всіх водоканалів України. Станом на цей рік економічно обґрунтований тариф за водопостачання складає 22,14 грн. За водовідведення – 21,996 грн. Цей тариф діє для юридичних осіб, але для населення він лишився незмінним з 2020 року. Тобто, з кожного куба води, який споживають приватні споживачі, водоканал недоотримує 15,90 грн. Неодноразово ми зверталися до Кабміну з проханням зняти мораторій на підвищення тарифів на послуги для населення, але безрезультатно. Тому Рівне першим в Україні вже почало подачу води по годинах. А ми, вслід за «Рівнеоблводоканалом», прийняли рішення публічно оголосити про таку перспективу для Франківська», – пояснює Володимир Шпег.

Він наголошує, що через занижені тарифи робота підприємства повністю залежить від вчасних проплат кожного споживача.

«Ми робимо все для того, щоб вода в Івано-Франківку була цілодобово. Навіть, коли трапляються пориви, намагаємося не залишати мешканців міста без холодного водопостачання надовго. Наші робітники працюють 24/7. І ми зовсім не хочемо, щоб мешканці міста отримували воду по годинах, бо також тут живемо. Але змушені розглядати таку можливість, бо, якщо не буде достатньої суми оплат від споживачів, одного місяця ми не зможемо розрахуватись за електроенергію. І тоді у водопостачанні міста відбудеться колапс. Через боржників неминуче постраждають відповідальні споживачі», – резюмує Володимир Шпег.

Речник комунального підприємства наголошує, що для споживачів-боржників на непрямих розрахунках – ОСББ, приватних ЖЕО, призупиняти послуги водопостачання та водовідведення будуть вже найближчим часом, після завершення опалювального сезону.

«Заборгованість окремих ОСББ та ЖЕО складає 200-300 тисяч грн. Споживачі вчасно платять за світло, за інтернет, бо знають, що наступного місяця будуть без послуги. А вода, виходить, може бути безкоштовною. Це неправильно, бо над забезпеченням водосистем працює багато людей. З початку війни кількість населення у місті зросла, збільшилася й кількість потреб», – обурюється Володимир Шпег.

За його словами, рекордний борг за водопостачання та водовідведення в Івано-Франківську становить 130 тисяч грн.

«Це приватна особа, яка принципово не платила багато років, не подавала показники, не повіряла лічильник. Станом на зараз цей борг вже закритий. Через суд з чоловіка стягнули майже всю заборгованість. Надалі він пообіцяв бути відповідальним споживачем. Ця ситуація наочно демонструє, що рано чи пізно платити за спожите будуть всі. Тому закликаємо мешканців бути свідомими, вчасно подавати показники, не доводити свою заборгованість до судової справи і разом йти до перемоги. Ми відкриті до співпраці», – наголошує Володимир Шпег.

Володимир Шпег додав, що 27 працівників КП «Івано-Франківськводоекотехпром» несе службу в Збройних Силах України, один загинув, один перебуває у полоні.