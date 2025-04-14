На Прикарпатті в результаті ДТП постраждало шестеро людей, серед яких троє – неповнолітні. ФОТО

Дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими сталися минулими вихідними у Надвірній, Івано-Франківську, Снятині та на Коломийщині.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Перша автопригода трапилась 12 квітня о 23 годині в Надвірній. На місці події поліцейські зясували, що 15-річний мотоцикліст, мешканець Надвірнянщини, на заокругленій ділянці дороги, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням в результаті виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на бордюр. Внаслідок ДТП неповнолітнього керманича з травмами доставлено до лікувального закладу.

Наступна аварія з травмованими неповнолітніми трапилась 13 квітня, о 14:37 в Івано-Франківську. Як попередньо встановлено поліцейськими, 28-річна мешканка обласного центру, керуючи автомобілем «Audi Q5», проявила неуважність та вчинила наїзд на двох пішоходів, 2009 та 2010 років народження. Останні переходили проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. У результаті аварії неповнолітні отримали травми, їх госпіталізовано. Вони місцеві мешканці. Водійку перевірено на стан сп’яніння – твереза.

Цього ж дня ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 9 години на одній із вулиць Снятина. Встановлено, що 21-річний мешканець Снятинської територіальної громади, керуючи автомобілем «Toyota Avensis» не обрав безпечної швидкості руху, здійснюючи маневр обгону допустив зіткнення з автомобілем «Ford Focus», під керуванням 38-річного жителя Снятинщини, який в цей час здійснював маневр розвороту. Опісля водій «Toyota Avensis» виїхавши на зустрічну смугу руху здійснив зіткнення із зустрічним транспортним засобом Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 55-річного жителя Чернівецької області. Внаслідок ДТП керманича автівки «Toyota Avensis» та його 23-річного пасажира з травмами доставлено до лікувального закладу. Водіїв перевірено – тверезі.

Ще одна аварія трапилася 13 квітня о 15:16 в с. Гвіздець, що на Коломийщині. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події попередньо встановлено, водій 1958 року народження, керуючи автомобілем «ВАЗ-2106», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з автомобілем «Opel Combo», під керуванням 60-річного коломиянина. Обидва водії перевірені на стан сп’яніння – тверезі.

За усіма фактами ДТП правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються усі обставини аварій.

Поліцейські закликають водіїв та пішоходів неухильно виконувати вимоги Правил дорожнього руху. Зокрема, водії будьте уважними за кермом, дотримуйтесь безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, не порушуйте правила обгону, проїзду пішохідних переходів та перехресть, уникайте ризикованих маневрувань.