Бурштинська громада зустрічає полеглого Героя Валентина Ємбрика

14 квітня громада Бурштина у скорботі зустрічає тіло полеглого Захисника України – Валентина Ємбрика, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави.
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Про це Правді повідомили в пресслужбі громади.
Сьогодні, о 17:00, траурний кортеж із тілом Героя прибуде до рідного міста. Колона рухатиметься з Івано-Франківська до дому полеглого Захисника за адресою: м. Бурштин, вул. Івасюка, 37.
Графік похоронних заходів:
- 14 квітня о 18:00 – парастас за адресою вул. Івасюка, 37
- 15 квітня о 19:00 – читання псалмів, вул. Івасюка, 37
- 16 квітня об 11:20 – прощання з Героєм у приміщенні ПК «Прометей»
Просимо мешканців громади долучитися до вшанування пам’яті полеглого Захисника. Разом схилимо голови у пошані до мужності та самопожертви нашого Героя.