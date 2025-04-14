Бурштинська громада зустрічає полеглого Героя Валентина Ємбрика

14 квітня громада Бурштина у скорботі зустрічає тіло полеглого Захисника України – Валентина Ємбрика, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави.

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Про це Правді повідомили в пресслужбі громади.

Сьогодні, о 17:00, траурний кортеж із тілом Героя прибуде до рідного міста. Колона рухатиметься з Івано-Франківська до дому полеглого Захисника за адресою: м. Бурштин, вул. Івасюка, 37.

Графік похоронних заходів:

14 квітня о 18:00 – парастас за адресою вул. Івасюка, 37

– парастас за адресою вул. Івасюка, 37 15 квітня о 19:00 – читання псалмів, вул. Івасюка, 37

– читання псалмів, вул. Івасюка, 37 16 квітня об 11:20 – прощання з Героєм у приміщенні ПК «Прометей»