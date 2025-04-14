ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Інстаграм шопінг і застосунок відстежування покупців на телефоні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Що CRM-система змінює в бізнесі: ТОП-5 переваг впровадження

Автор: Ігор Василик
14/04/2025 11:41
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Якщо ви саме той підприємець, який що тільки й робить, як думку гадає “як підвищити продажі інтернет-магазину”, ми знаємо, що вам допоможе! За статистикою McKinsey, у 2025 році, компанії, що впроваджують CRM-систему у маркетинг та продажі, збільшують прибуток щонайменше на 25-30%. Однак, використання CRM впливає не лише на продажі, але й ще на кілька речей, від яких напряму залежить успіх бізнесу. Цікаво, що саме здатен змінити інноваційний інструмент та які переваги має впровадження SITNIKS CRM? Читайте далі, щоб дізнатись.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Що таке CRM-система та для чого вона товарному бізнесу?

SITNIKS CRM – це інноваційний інструмент з мобільним додатком та модулями для роздрібної торгівлі на будь-яких майданчиках, з можливістю інтеграції зі сторонніми сервісами. Система дозволяє автоматизувати бізнес-процеси, проводити аналіз даних у реальному часі та створювати продажні стратегії, що працюють.

Ключовими функціями CRM є:

  • Збір та зберігання даних в єдиній системі.

CRM-система централізує всі дані, що дозволяє уникнути самостійного збору інформації з різних джерел та плутанини. Керування даними з єдиного інтерфейсу- це ключ до успішної комунікації з клієнтами та здійснення х2 продажів.

  • Автоматизація рутини.

SITNIKS CRM вправно автоматизує процес обробки запитів, відповіді на найпоширеніші запитання, заповнення форм, створення звітів та ін. Автоматизація рутини не лише на 50% підвищує продуктивність менеджерів, але й дозволяє забезпечити користувачів миттєвим реагуванням на їх звернення.

  • Потужна аналітика.

CRM пропонує розширені аналітичні можливості, завдяки яким, можливо швидко вивчати ключові показники, конверсію, поведінку споживачів та обсяги продажів і на основі цього приймати обґрунтовані рішення щодо покращення.

  • Інтеграція зі сторонніми сервісами.

SITNIKS дозволяє спростити процес доставки завдяки інтеграції з авторитетними поштовими службами (Нова Пошта та Укрпошта), зручно проводити транзакції через модуль Sitniks Pay, автоматизувати комунікації підключивши чати та месенджери і т.д. Система має можливості інтеграції зі сторонніми сервісами, що допомагає масштабувати бізнес та поліпшити виконання більшості процесів.

  • Мобільний додаток.

Зручний мобільний додаток SITNIKS CRM дозволяє керувати бізнесом прямо на ходу! Тримаючи свій бізнес “у кишені”, ви можете у будь-який час та місці оперативно реагувати на нові звернення клієнтів, переглянути залишки на складі, створювати звіти та багато іншого. Мобільність – новий тренд 2025, а ви вже в тренді?

  • Фінансовий облік.

Проведення інтеграції SITNIKS CRM з програмами для ведення фінансового обліку допомагає ретельно стежити за фін.операціями пов’язаними з кожним замовленням. Відстежити “рух” грошей у бізнесі легко, якщо з SITNIKS CRM!

ТОП-5 переваг впровадження CRM-системи:

  • Зручність та простота використання. CRM-система має простий та зручний інтерфейс, який дозволяє швидко опанувати інструмент та перейти до повноцінного використання функціоналу.
  • Гнучкі тарифи. CRM має досить гнучкі тарифні плани, які підійдуть для підприємців з різним бюджетом, а безкоштовний пробний період (14 днів) дозволяє ознайомитись з функціями системи ще до внесення повної оплати.
  • Адаптація до особистих потреб бізнесу. SITNIKS CRM – це інструмент, що підійде для малого та середнього бізнесу, так і для великих корпорацій. Система пропонує широкий спектр функцій, які можливо додати по мірі масштабування бізнесу.
  • Модуль Sitniks Pay. Інноваційній модуль Sitniks Pay вмонтований прямо у чати з клієнтами, що дозволяє перетворити ваш Інста-шоп на справжній майданчик для продажів.
  • Швидкість обробки запитів. Завдяки миттєвим сповіщенням про наявність нових чатів, менеджери не мають шансів пропустити жоден запит та можуть швидко відповідати на повідомлення, підвищуючи лояльність і задоволеність клієнтів.
  • Відсутність ручного втручання під час відстеження залишків товару. Ручне відстеження залишків – це те, що зазвичай “з’їдає” час та сили працівників. З CRM-системою можна про це забути, та лише стежити, як інструмент робить це за вас! Мінімум рухів – максимум продуктивності, все це – SITNIKS CRM.

Ці та інші переваги ви можете отримати виконавши лише кілька простих дій! А безкоштовний випробувальний період (14 днів) дозволить вам самостійно ознайомитись з кожною функцією та переконатись, що SITNIKS CRM дійсно змінює правила гри!

Реклама