Що CRM-система змінює в бізнесі: ТОП-5 переваг впровадження

Якщо ви саме той підприємець, який що тільки й робить, як думку гадає “як підвищити продажі інтернет-магазину”, ми знаємо, що вам допоможе! За статистикою McKinsey, у 2025 році, компанії, що впроваджують CRM-систему у маркетинг та продажі, збільшують прибуток щонайменше на 25-30%. Однак, використання CRM впливає не лише на продажі, але й ще на кілька речей, від яких напряму залежить успіх бізнесу. Цікаво, що саме здатен змінити інноваційний інструмент та які переваги має впровадження SITNIKS CRM? Читайте далі, щоб дізнатись.

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Що таке CRM-система та для чого вона товарному бізнесу?

SITNIKS CRM – це інноваційний інструмент з мобільним додатком та модулями для роздрібної торгівлі на будь-яких майданчиках, з можливістю інтеграції зі сторонніми сервісами. Система дозволяє автоматизувати бізнес-процеси, проводити аналіз даних у реальному часі та створювати продажні стратегії, що працюють.

Ключовими функціями CRM є:

Збір та зберігання даних в єдиній системі.

CRM-система централізує всі дані, що дозволяє уникнути самостійного збору інформації з різних джерел та плутанини. Керування даними з єдиного інтерфейсу- це ключ до успішної комунікації з клієнтами та здійснення х2 продажів.

Автоматизація рутини.

SITNIKS CRM вправно автоматизує процес обробки запитів, відповіді на найпоширеніші запитання, заповнення форм, створення звітів та ін. Автоматизація рутини не лише на 50% підвищує продуктивність менеджерів, але й дозволяє забезпечити користувачів миттєвим реагуванням на їх звернення.

Потужна аналітика.

CRM пропонує розширені аналітичні можливості, завдяки яким, можливо швидко вивчати ключові показники, конверсію, поведінку споживачів та обсяги продажів і на основі цього приймати обґрунтовані рішення щодо покращення.

Інтеграція зі сторонніми сервісами.

SITNIKS дозволяє спростити процес доставки завдяки інтеграції з авторитетними поштовими службами (Нова Пошта та Укрпошта), зручно проводити транзакції через модуль Sitniks Pay, автоматизувати комунікації підключивши чати та месенджери і т.д. Система має можливості інтеграції зі сторонніми сервісами, що допомагає масштабувати бізнес та поліпшити виконання більшості процесів.

Мобільний додаток.

Зручний мобільний додаток SITNIKS CRM дозволяє керувати бізнесом прямо на ходу! Тримаючи свій бізнес “у кишені”, ви можете у будь-який час та місці оперативно реагувати на нові звернення клієнтів, переглянути залишки на складі, створювати звіти та багато іншого. Мобільність – новий тренд 2025, а ви вже в тренді?

Фінансовий облік.

Проведення інтеграції SITNIKS CRM з програмами для ведення фінансового обліку допомагає ретельно стежити за фін.операціями пов’язаними з кожним замовленням. Відстежити “рух” грошей у бізнесі легко, якщо з SITNIKS CRM!

ТОП-5 переваг впровадження CRM-системи:

Зручність та простота використання. CRM-система має простий та зручний інтерфейс, який дозволяє швидко опанувати інструмент та перейти до повноцінного використання функціоналу.

CRM-система має простий та зручний інтерфейс, який дозволяє швидко опанувати інструмент та перейти до повноцінного використання функціоналу. Гнучкі тарифи. CRM має досить гнучкі тарифні плани, які підійдуть для підприємців з різним бюджетом, а безкоштовний пробний період (14 днів) дозволяє ознайомитись з функціями системи ще до внесення повної оплати.

CRM має досить гнучкі тарифні плани, які підійдуть для підприємців з різним бюджетом, а безкоштовний пробний період (14 днів) дозволяє ознайомитись з функціями системи ще до внесення повної оплати. Адаптація до особистих потреб бізнесу. SITNIKS CRM – це інструмент, що підійде для малого та середнього бізнесу, так і для великих корпорацій. Система пропонує широкий спектр функцій, які можливо додати по мірі масштабування бізнесу.

SITNIKS CRM – це інструмент, що підійде для малого та середнього бізнесу, так і для великих корпорацій. Система пропонує широкий спектр функцій, які можливо додати по мірі масштабування бізнесу. Модуль Sitniks Pay. Інноваційній модуль Sitniks Pay вмонтований прямо у чати з клієнтами, що дозволяє перетворити ваш Інста-шоп на справжній майданчик для продажів.

Інноваційній модуль Sitniks Pay вмонтований прямо у чати з клієнтами, що дозволяє перетворити ваш Інста-шоп на справжній майданчик для продажів. Швидкість обробки запитів. Завдяки миттєвим сповіщенням про наявність нових чатів, менеджери не мають шансів пропустити жоден запит та можуть швидко відповідати на повідомлення, підвищуючи лояльність і задоволеність клієнтів.

Завдяки миттєвим сповіщенням про наявність нових чатів, менеджери не мають шансів пропустити жоден запит та можуть швидко відповідати на повідомлення, підвищуючи лояльність і задоволеність клієнтів. Відсутність ручного втручання під час відстеження залишків товару. Ручне відстеження залишків – це те, що зазвичай “з’їдає” час та сили працівників. З CRM-системою можна про це забути, та лише стежити, як інструмент робить це за вас! Мінімум рухів – максимум продуктивності, все це – SITNIKS CRM.

Ці та інші переваги ви можете отримати виконавши лише кілька простих дій! А безкоштовний випробувальний період (14 днів) дозволить вам самостійно ознайомитись з кожною функцією та переконатись, що SITNIKS CRM дійсно змінює правила гри!

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