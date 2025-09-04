У ясельних групах дитячого садка №33 “Кристалик” встановили нові вбиральні. ФОТО

У ясельних групах дитячого садка №33 “Кристалик” встановили нові вбиральні. Тут все продумано для комфорту найменших: маленькі унітази та раковини, нова плитка і навіть душовий куточок, де можна помити дитину. Загалом у садку оновили три туалетні кімнати.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.

Директорка садочка “Кристалик” Галина Шевчук розповідає про зміни.

«Це вже було дуже на часі тому, що садочок вже функціонує 48 років, туалети застаріли й сантехніка, плитка потріскала. Тому треба було замінити. Нам вдалося зробити підлоги, поміняти плиточку, побілити, підлоги поміняти, плиточку на стінах, поміняти маленькі дитячі унітазики зручні, ванночки для миття при потребі маленьких діточок. Ми дуже задоволені, що нам вдалось реалізувати ці три проекти. », – розповідає Галина Шевчук.

Садочок «Кристалик» – один із найбільших в Івано-Франківську, його відвідує майже 300 дітей.

Вихователька Галина Дмитроняк, яка працює в садку від самого його заснування, зазначає: «Ми дуже раді, дуже тішимося нашим ремонтом, нашою туалетною кімнатою. Дякуємо всім причетним, хто долучився до цієї роботи. Гляньте, яка в нас красота, все в нас гарно. Ми підготувалися до навчального року. Ми полакували підлогу, ми придбали іграшки, попрали занавіски, килим почистили. В нас якщо одним словом казати – красота. Ми чекаємо дітей і будемо тішитися».

Заступниця міського голови-директорка департаменту освіти і науки Вікторія Дротянко запевняє, місто й надалі працюватиме над покращенням умов у дошкільних закладах.

«Ми робимо все, щоб зробити комфортні умови для наших діток. В тому числі комфортні умови в туалеті. У цьому році вдалося зробити три туалети. В тому числі завдяки програмі переможців від міськвиконкому, як ось цей садочок виграв. І сподіваємось, в подальшому так само буде брати участь в цій програмі, в програмі “Бюджет участі”. Адже вони реально можуть виграти той чи іншій проект, який протягом року буде втілено. Наразі в цьому році ми також плануємо завершити деякі ремонти в закладах дошкільної освіти. Це стосується і туалетів, і коридорів, ігрових коридорів тощо. Для того, щоби ввійти в новий 2026 рік вже з новими програмами й проектами», – розповідає Вікторія Дротянко.

Місто щороку оновлює садочки, щоб створити комфортні умови для дітей та працівників. Зокрема, це відбувається завдяки конкурсам проектів і програм, програмі «Бюджет участі» та «Освіта міста Івано-Франківська». Міський голова Руслан Марцінків закликає брати участь у подібних ініціативах, адже це значно пришвидшує процес оновлення садочків.