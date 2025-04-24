У західних областях Повітряні сили знищили 12 крилатих ракет та 5 “Шахедів”

Вночі та зранку 24 квітня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по західному регіону нашої країни, застосувавши крилаті ракети та ударні БпЛА.

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Повідомляє Повітряне командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України, передає Правда.іф

Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 12 крилатих ракет Х-101 та 5 ударних БпЛА типу «Shahed».

Командувач повітряного командування «Захід» подякував усім захисникам неба за бойову роботу.

В режимі 24 години 7 днів на тиждень повітряне командування «Захід» продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря.

Загалом ворог випустив 215 повітряних цілей по Україні — 70 ракет та 145 дронів. ППО збила понад 40 ракет та 64 дрони. Ще 68 безпілотників були локаційно втрачені.