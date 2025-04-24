«Торгував наркотиками»: прикарпатські поліцейські повідомили про підозру наркоторговцю

Незаконний «бізнес» з розповсюдження наркотичних та психотропних речовин організував франківець. Його затримано в процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому про підозру. Досудове розслідування триває.
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Про це пише Правда з посиланням на обласну поліцію.
Під час документування злочину, поліцейські Івано-Франківська встановили, що 34-річний місцевий мешканець розповсюджував на території обласного центру наркотичні засоби та психотропи. Фігуранта затримали на «гарячому», після чергового збуту порошкоподібної речовини, ззовні схожою на наркотичний засіб «Альфа-ПВП», потенційному клієнту.
Все виявлене та вилучене направлено на експертизу.
Фігуранта слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.