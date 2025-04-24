«Торгував наркотиками»: прикарпатські поліцейські повідомили про підозру наркоторговцю

Незаконний «бізнес» з розповсюдження наркотичних та психотропних речовин організував франківець. Його затримано в процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому про підозру. Досудове розслідування триває.

Про це пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Під час документування злочину, поліцейські Івано-Франківська встановили, що 34-річний місцевий мешканець розповсюджував на території обласного центру наркотичні засоби та психотропи. Фігуранта затримали на «гарячому», після чергового збуту порошкоподібної речовини, ззовні схожою на наркотичний засіб «Альфа-ПВП», потенційному клієнту.

Все виявлене та вилучене направлено на експертизу.