З 1 липня в розетках уже не буде 220 Вольт – що і чому змінюється?

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), постановила, що вже з 1 липня в Україні почнуть діяти європейські підходи, за якими будуть визначатися параметри якості електроживлення. Відтак, відбудеться перехід на номінальну напругу 230/400 В замість колишніх стандартів.

Зміни торкнуться як побутових, так і непобутових споживачів. Одне з ключових нововведень — встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (+/- 10% від номінального значення 230 В).

Електричне обладнання, яким користуються українці, повинно нормально функціонувати при напрузі як у 220 Вольт, так і у 230 Вольт.

Діапазон, закладений значенням в +/-10% від номінального, забезпечує нормальну напругу в мережі в межах від 207 до 253 Вольт. Це означає, що побутові споживачі в Україні ніяк не відчують зміну в номінальному значенні напруги в енергомережі.

Як зазначає НКРЕКП, для споживачів перехід на нові стандарти допоможе продовжити термін служби побутової техніки, знизити споживання електроенергії за рахунок підвищення енергоефективності, зменшити потребу у використанні стабілізаторів напруги та забезпечити більш надійну роботу електроприладів у приватних будинках та на промислових об’єктах.