У Франківську 98-річній жінці імплантували штучний кардіостимулятор

98-річна Йосипа Томашівна святкувала Великдень вже вдома, у колі сім’ї, хоч ще декілька днів напередодні стан у жінки був критичний. До ЦМКЛ пацієнтка потрапила із симптомами брадикардії (уповільнення серцевого ритму). У відділенні інтервенційної кардіології, радіології та кардіохірургії їй встановили кардіостимулятор (штучний водій ритму серця ШВРС).

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Повідомляє КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”, передає Правда.іф.

«Тиск у мами був дуже низький, тому викликали швидку. Медики сказали, що або везти в лікарню, або залишати вже вдома. Ми вирішили зробити все заради того, щоб спасти її життя і, попри ризики та страх, згодом наважились на операцію», – говорить донька пацієнтки.

Інтервенційний кардіолог Уляна Келеман пригадує: «Спершу пацієнтці ургентно було імплантовано тимчасовий ШВРС, через 2 доби самостійний ритм не відновлювався, тому їй імплантували постійний двокамерний ШВРС. Після цього її стан значно покращився».

Штучний водій ритму серця ШВРС( кардіостимулятор) – це медичний пристрій який імплантується під шкіру для нормалізації серцевого ритму при порушеннях провідності та ритму серця.

98-річна пацієнтка відновилася і на 3 добу після імплантації кардіостимулятора була виписана додому готуватись до Великодніх свят.

Сьогодні Йосипа Томашівна поруч зі своєю дочкою та в гарному настрої, з добрим почуттям гумору розповідає про своє життя:

«Мій батько – поляк за національністю, мама – українка. Народилася я у Львові. У сім’ї було 3 дітей. Мама померла, коли мені було 4 роки. Виховував нас тато і бабуся. Переїхала до Івано-Франківська 22 роки тому, в цьому місті зустріла добрих людей, які мене любили і поважали».

Йосипа Томашівна має 2 доньок, 2 внуків і 2 правнуків. Внук, якому 54 роки, захищає Україну. Сьогодні бабуся чекає його повернення.

У свої 98 років Йосипа Томашівна має гострий розум та добру пам’ять:

«Я майже не хворіла. За все життя тільки двічі була в лікарні. Десь з 70 років почало боліти серце, стенокардія та був підвищений артеріальний тиск. Мабуть, так Бог дав, що маю добрий та міцний організм. Братові моєму 91 рік, то теж ще живий і має 5 дітей».

Жінка вдячна медикам за порятунок:

«Дуже гарні лікарі, які добре ставились і мені допомогли. Зараз почуваю себе добре».

Йосипа Томашівна ще поки не ходить самостійно, але каже, що це тимчасово: