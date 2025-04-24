На Прикарпатті до чотирьох років за ґратами засудили серійного крадія

За публічного обвинувачення прокурорів Надвірнянської окружної прокуратури суд виніс вирок раніше неодноразово судимому мешканцю міста Надвірна.

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Його визнали винним у вчиненні умисних дій, які виразились у закінченому замаху на грабіж, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 КК України), та з урахуванням попереднього вироку, призначено покарання – 4 роки позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що 40-річний зловмисник у грудні 2019 року із салону маршрутного автобуса викрав гроші та почав тікати. Однак його дії побачила жінка, яка стояла неподалік і намагалась його зупинити. На крики жінки про допомогу відреагував водій маршрутки. Спільними зусиллями вони затримали крадія.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав частково, однак вона повністю доведена стороною обвинувачення та зібраними доказами.

Вирок суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.