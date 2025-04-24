На війні поліг прикарпатець Ярослав Капущак

Старший сержант мотопіхотного батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» зник безвісти під час штурмових дій ворога біля села Берестове Бахмутського району Донецької області.

Про це повідомляє очільник Богородчанської громади Ростислав Заремба.

Тіло полеглого воїна лише тепер вдалося повернути та підтвердити результатами ДНК-експертизи.

“Після 14 місяців невідомості, розпачу надії та молитов рідних та близьких до свого села Грабовець на щиті повертається наш захисник Капущак Ярослав Миколайович, 1979 р.н. Про час зустрічі полеглого захисника Вітчизни повідомимо додатково”, – йдеться у повідомленні.