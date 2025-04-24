Популярна українська акторка Віталіна Біблів вперше вийшла заміж

Акторка Віталіна Біблів стала заміжньою жінкою. Хто став її щасливим обранцем, 44-річна зірка не розсекретила, але зазначила, що сталося це під час повномасштабного вторгнення. Пише Табло ID.
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Несподіване зізнання Віталіна зробила в інтерв’ю Маші Єфросиніній, коли мова зайшла про спілкування та взаємодію чоловіків та жінок.
“Ми з моїм чоловіком друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все. У нас немає секретів, і я вважаю, що все прекрасно, коли чоловік і жінка можуть поговорити, коли вони є друзями”, – заявила Біблів.
Продовживши свою думку, вона запевнила, що чоловікам цікаві жінки. І навела яскравий приклад, як можна пояснити чоловіку зміни настрою жінки в залежності від фази циклу.
Виявляється, Віталіна Біблів таємно вийшла заміж
“Є щасливі 9 днів після місячних – оце пользуйся. Далі у нас отето, потім отето, отето… Тому коли ти в цей момент бачиш, що летить книжка – пригинайся, бо це не я, а гормони, зрозумів?”, – зазначила акторка.
Віталіна наголосила, що не говоритиме більше про свого чоловіка і не розкриватиме жодних подробиць.
“Я не люблю про це, бо сімейне – воно тільки своє, я так це все бережу…”, – пояснила вона.
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