Підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми: на Прикарпатті затримали організатора дитбудинку

За даними слідства, дитячий будинок сімейного типу переїхав з Херсонщини на Прикарпаття після початку повномасштабного вторгнення. Там і було затримано чоловіка.

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Його підозрюють у систематичних статевих злочинах, які він, за попередніми даними, вчиняв протягом кількох років. Наймолодшій із потерпілих було лише 10 років.

Підозрюваний, маючи дружину та двох рідних синів, заснував дитячий будинок у Бериславському районі Херсонської області у 2008 році.

За інформацією правоохоронців, він здійснював злочини як у помешканні, так і в безлюдних місцях, куди вивозив дітей. Одна з жертв зазнала психологічної травми, що призвела до психічних розладів.

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих, але кількість жертв може бути більшою.

Поліція відкрила кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх).

Після затримання з дитячого будинку було вилучено десятьох вихованців — п’ятьох дівчат і п’ятьох хлопців. Усі вони пройдуть медичне обстеження та отримають психологічну допомогу.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Слідчі дії тривають. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.