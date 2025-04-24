Івано-Франківськ отримав 18-метровий автобус від німецьких партнерів

Івано-Франківськ і надалі отримує значну та цілеспрямовану підтримку від своїх міжнародних партнерів, зокрема від міста-побратима Потсдам у Німеччині.

Йдеться на сайті міського голови Руслана Марцнківа, передає Правда.іф.

За останні два роки співпраця суттєво активізувалася, сфокусувавшись значною мірою на потребах міського комунального підприємства «Електроавтотранс». Завдяки цій плідній взаємодії, автопарк підприємства вже поповнився 18-метровим автобусом, спеціалізованим автомобілем для ремонтних служб, шістьма гідравлічними підйомниками та потужним електрогенератором від німецьких міст-партнерів. Ця допомога вже зараз дозволяє не тільки здійснювати соціальні перевезення та оперативні ремонти, але й готує підприємство до ефективнішої роботи та забезпечення автономності в умовах можливих викликів, як-от перебої з електропостачанням.

Як саме нова техніка інтегрується в роботу підприємства, які нагальні потреби вона вже закриває та які плани на майбутнє пов’язані з цим обладнанням, розповідає директор КП «Електроавтотранс» Віталій Голутяк.

“В кінці року ми отримали від них 18-ти метровий автобус Mercedes-Benz. І цього року в лютому отримали від них 6 підйомників і автомобіль для ремонтних служб Volkswagen. Для нашого підприємства – це дуже значна допомога. Тому, що цей автобус зараз виконує соціальну функцію, а з прийняттям закону про гуманітарну допомогу, який вже на другому читанні у Верховній Раді, він зможе обслуговувати пасажирів. Що стосується колісних підйомників – ми зараз будуємо новий цех по ремонту і обслуговуванні автобусів, і якраз вже маємо достатню кількість підйомників, щоб можна було обслуговувати весь наш автопарк. А легково-вантажний автомобіль буде використовуватись для того, щоб виїжджати на лінію і ремонтувати автобуси безпосередньо на маршрутах. Ми того тижня отримали великий, дуже потужний генератор. Зараз розпочинаємо роботи по його встановленню, для того, щоб вже на зимовий сезон 2025-26 рр. він зміг забезпечувати повністю автономну роботу підприємства. Тобто самого депо. У випадку якщо будуть відключення електроенергії”, – розповідає директор КП «Електроавтотранс» Віталій Голутяк.

Отримана від німецьких партнерів техніка має безпосередній вплив на оперативність та якість обслуговування рухомого складу КП «Електроавтотранс». Нове обладнання суттєво полегшує роботу ремонтних бригад та дозволяє здійснювати необхідні втручання максимально швидко, не знімаючи транспорт з маршруту. Про те, як саме це відбувається, розповідає начальник авторемонтної служби Сергій Мороз.

“На даний час ми отримали гідравлічні підйомники. Вони допоможуть нам у ремонті автотранспорту. На них буде краще працювати, тому що ми зможемо піднімати машину і окремі частини автобуса знімати завдяки цим підйомникам. Ним буде краще і легше працювати. Ще в нас була отримана спецтехніка, на якій ми на даний час виїзджаємо на ремонтні роботи автотранспорту виключно на лінію. Ми вже не знімаємо машину з лінії, щоб відремонтувати, а обслуговуємо її безпосередньо на лінії. Завдяки цій техніці нам легше обслуговувати і ремонтувати машини”, – говорить начальник авторемонтної служби Сергій Мороз.

Співпраця Івано-Франківська з німецьким містом-побратимом Потсдамом, започаткована у 2023 році, активно розвивається та приносить конкретні результати для громади. Окрім цінної техніки, міста обмінюються досвідом, зокрема у сфері мобільності та транспорту. Детальніше про історію партнерства та плани на майбутнє розповідає заступник директора профільного Департаменту Олег Сачков.

«Наприкінці квітня 2023 року ми підписали угоду про партнерство з містом Потсдам. Це було наше перше місто-партнер. За останні два роки активізували з ними співпрацю. У 2024 році відбувся обмінний тур по мобільності. Представники нашого міста відвідали Потсдам, дивилися як працює у них сфера мобільності, транспорту. І в кінці грудня 2024 року отримали від них цей автобус і днями ще отримали гідравлічну систему та автомобіль Volkswagen Caddy для ремонту ліній. Хотіли б активізувати з ними співпрацю по транспорту, по мобільності. Маємо напрацювання ще і в інших галузях, зокрема з розвитку міста», – ділиться заступник директора Департаменту інвестиційної політики, проектів, міжнародних звʼязків, туризму та промоції міста Олег Сачков.

Міський голова Руслан Марцінків підкреслює важливу підтримку Івано-Франківська від німецького міста-побратима Потсдама, особливо у часі війни. Отримані від партнерів автобус, автомобіль та підйомник вже зараз активно використовуються, забезпечуючи потрібні перевезення для дітей, ветеранів та родин наших захисників. Місто дуже чекає на новий закон, який дозволить задіяти цей гуманітарний автобус на повну потужність, включивши його у регулярні міські маршрути, що відкриє нові можливості.