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На Прикарпатті живуть 54 мільйонери
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На Прикарпатті живуть 54 мільйонери

Автор: Олег Мамчур
24/04/2025 14:12
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Прикарпатці задекларували понад мільярд гривень доходів, серед них – 54 мільйонери. Деклараційна кампанія триває до 1 травня.

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З початку року прикарпатці вже подали 3549 декларацій, із них 1835 — на отримання податкової знижки. Загальна сума доходів наразі досягла 1 мільярда 140 мільйонів гривень, повідомила заступник начальника ГУ ДПС в області Наталія Зікрата.

До бюджету від цих декларацій нарахували 19,9 мільйона гривень ПДФО та 3,6 мільйона гривень військового збору. Майже половина від цієї суми вже надійшла на рахунки.

Також є 54 прикарпатців, які задекларували мільйонні доходи. Сукупно ця сума склала майже 139 мільйонів гривень.

Остаточні розрахунки з бюджетом за поданими деклараціями необхідно здійснити до 1 серпня цього року.