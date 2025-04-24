В Івано-Франківську демонтують дві під’їзні залізничні колії до промзон

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради прийняв розпорядження «Про погодження закриття під’їзних залізничних колій».

Зокрема, погодили закриття під’їзної залізничної колії № 1 протяжністю 580,1 м., «Моноліттрансбуд», в тому числі стрілочний перевід №287 по станції Івано-Франківськ та закриття під’їзної залізничної колії № 1 протяжністю 255,1 м., ТОВ «Івано-Франківський Вторчермет», в тому числі стрілочний перевід №219 по станції Івано-Франківськ.

Обидві колії знаходяться на балансі регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця».