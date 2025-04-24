В Івано-Франківську демонтують дві під’їзні залізничні колії до промзон

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради прийняв розпорядження «Про погодження закриття під’їзних залізничних колій».
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Зокрема, погодили закриття під’їзної залізничної колії № 1 протяжністю 580,1 м., «Моноліттрансбуд», в тому числі стрілочний перевід №287 по станції Івано-Франківськ та закриття під’їзної залізничної колії № 1 протяжністю 255,1 м., ТОВ «Івано-Франківський Вторчермет», в тому числі стрілочний перевід №219 по станції Івано-Франківськ.
Обидві колії знаходяться на балансі регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця».
«Івано-Франківська дистанція колії» за власні кошти, впродовж 20-ти робочих днів з моменту закриття під’їзної залізничних колій повинна відновити асфальтобетонне покриття в межах залізничного переїзду на дорозі загального користування місцевого значення по вул. Хриплинській, 29 та залізничний переїзд (заїзд-виїзд з гаражного кооперативу №10) по вулиці Симона Петлюри, буд. 14 в м. Івано-Франківську», – йдеться у документі.