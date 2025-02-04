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У Запорізькій області загинув боєць з Івано-Франківщини Василь Ткачівський
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Запорізькій області загинув боєць з Івано-Франківщини Василь Ткачівський

Автор: Олег Мамчур
04/02/2025 13:53
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У російсько-українській війні 20 грудня 2024 року загинув молодший сержант з Івано-Франківщини Василь Ткачівський.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Галицької громади, пише Правда.

Василь Ткачівський народився у 1977 році в селі Вікторів Івано-Франківської області. Служив гранатометником стрілецького взводу у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

Василь Ткачівський загинув під час мінометного обстрілу поблизу села Новоандріївка Пологівського району Запорізької області.