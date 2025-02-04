В Отинії внаслідок отруєння чадним газом загинула жінка та постраждав чоловік

Попередня причина загибелі та отруєння осіб — порушення правил експлуатації системи газопостачання (газового котла).

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

4 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селищі Отинія Коломийського району в приватному житловому будинку було виявлено тіло жінки 1964 р.н. та госпіталізовано до медзакладу чоловіка 1961 р.н. з попереднім діагнозом — отруєння чадним газом.

Попередня причина загибелі та отруєння осіб — порушення правил експлуатації системи газопостачання (газового котла).

Чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.