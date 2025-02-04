У Франківську відбудеться благодійний зимовий ярмарок на підтримку ЗСУ

12-14 лютого в Івано-Франківську проведуть благодійний зимовий ярмарок, метою якого є збір коштів на придбання дронів для Збройних сил України.

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Про це пише Правда з посиланням на ГО “Громадська ініціатива Галичини”.

Ярмарок триватиме три дні – з середи по п’ятницю, з 10:00 до 18:00, на першому поверсі Міської Ратуші.

Під час заходу можна буде придбати зимовий декор, подарунки та прикраси ручної роботи, товари для дому та інші вироби.

Усі зібрані кошти передадуть на закупівлю безпілотників для військових.

Вхід на ярмарок вільний.