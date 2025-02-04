Більшість людей на Землі живуть у реаліях обмежених фінансових можливостей, і Україна тут не виняток.

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За результатами опитування Центру Разумкова, станом на січень 2024 року 39,9% громадян України не мають можливості дозволити собі значні покупки, такі як побутова техніка. Ще 36,7% респондентів змушені обмежуватися лише недорогими товарами, а 10,9% живуть за межею бідності. Це підкреслює, що фінансові труднощі – поширене явище, яке торкається значної частини населення.

Один із способів покращити ситуацію – це традиційне накопичення та заощадження грошей. Хоча це може не дати миттєвого результату, проте поступове збереження коштів допоможе сформувати фінансову подушку безпеки й зміцнити матеріальне становище. Водночас, це не виключає інших активних шляхів, таких як започаткування бізнесу, запуск стартапу або інвестиції в себе та своє майбутнє.

Головне – мати чітку стратегію створення заощаджень, розуміти її цінність і мету. Власне, з цим ми вам сьогодні допоможемо.

Якщо ви прагнете не лише накопичувати кошти, але й примножувати їх за допомогою інвестицій, варто звернути увагу на КИТ Group. Відгуки клієнтів свідчать про зручність та ефективність їхніх сервісів. Це компанія, що надає широкий спектр фінансових послуг: від обміну валют до інвестиційних інструментів, розроблених для тих, хто хоче зважено підійти до збереження та примноження своїх коштів. До речі, відгуки клієнтів свідчать про зручність та ефективність їхніх сервісів.

Формування стратегії заощаджень

Для початку маємо розуміти три речі:

Чи маєте ви досить вільного бюджету для заощадження? Для чого саме ви заощаджуєте гроші? Ви хочете лише заощаджувати, чи ще й заробляти?

Відповідь на перше питання характеризує насамперед, чи достатньо ви заробляєте, якщо ні, то переходьте до передостаннього розділу цього гайду.

Відповідь на друге питання визначає вашу фінансову зрілість та мету, яку мають покрити накопичені фінанси.

Від відповіді на третє питання залежатиме ваша дорожня карта дій у контексті стратегії заощаджень.

Тож ділимо гайд на три частини:

Перша пояснить, як сформувати запаси грошових коштів.

Друга розкриє переваги інвестування.

Третя допоможе збільшити доходи.

І пам’ятайте, що збереження – це не тільки готівкова гривня, але й цінні папери, електронні еквіваленти та валюти, з обміном деяких вам допоможе КИТ Group.

Інвестиції, як інструмент для збільшення заощаджень

«Мертві гроші», тобто валюта, дорогоцінні метали та навіть нерухомість, лишаються вашим пасивним капіталом і таким собі гарантом фінансової стабільності. Так, іноді останні два варіанти додають у вартості, що потенційно збільшує ваші заощадження, але не завжди та не гарантовано. Наприклад, зараз нерухомість високо ціниться на ринку України, однак під час війни існує високий ризик миттєво втратити її без гарантій на відшкодування.

Можна також розглянути інші можливості для конвертації грошей у негрошові активи:

Придбання акцій та цінних паперів, або ж їхніх еквівалентів.

Вкладання валюти у спеціальні інвестиційні фонди.

Запуск власного бізнесу чи стартапу (варіант найзатратніший, але й найприбутковіший).

Перші два варіанти є оптимальними, оскільки пропонують можливість пустити заощадження в оборот та отримувати з них стабільні відсотки чи навіть дивіденди. Однак це опція для тих, хто розглядає закордонний ринок. Водночас для цього вам потрібні:

Достатня кількість вільних коштів.

Чітка стратегія інвестування і розуміння ризиків.

Іноземна валюта, яку можна отримати внаслідок конвертації готівки чи електронних грошей у КИТ Group.

Так, для всіх валютних операцій і інших фінансових вам знадобиться надійний партнер, як от KИT Group, відгуки про якого свідчать про надійність та вигідні умови співпраці, відгуки про якого свідчать про надійність та вигідні умови співпраці.

Висновок

Стратегія заощадження – це комплексна робота, яка включає:

Підвищення рівня доходу до комфортного.

Формування безпекової (сталої) фінансової подушки.

Примноження заощаджень шляхом їхнього реінвестування.

Дотримуючись порад з матеріалу, а також співпрацюючи з КИТ Group у фінансових питаннях, ви досягнете своєї мети. Тим більше, що для постійних клієнтів, які вже мають гідний сталий дохід, компанія пропонує консультаційні послуги з розробки індивідуальних фінансових стратегій. Відгуки свідчать, що ці послуги є корисними та допомагають у досягненні фінансових цілей. Відгуки свідчать, що ці послуги є корисними та допомагають у досягненні фінансових цілей.

А поки що навіть незначні суми, які ви заощаджуєте, – це вже інвестиція в майбутнє.

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