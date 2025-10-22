Удар по дитсадку у Харкові: наслідків та реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський і Харківська ОВА показали наслідки удару російського дрона по приватному дитсадку у Харкові в середу, 22 жовтня.

Реакція президента з’явилися у його соцмережах.

Зеленський підкреслив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку.

«Очевидно, що росія нахабніє. Ці удари – це плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів та терористів можна поставити на місце лише силою», – додав Володимир Зеленський.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Фото наслідків удару показала також Харківська ОВА. За словами її голови Олега Синєгубова, було три прицільні удари шахедами. У будівлі дитсадка на момент атаки перебувало 48 дітей. У багатьох гостра реакція на стрес.