Удар по дитсадку у Харкові: наслідків та реакція Володимира Зеленського

Автор: Уляна Роднюк
Пожежники гасять вогонь після вибуху в Харкові
Президент України Володимир Зеленський і Харківська ОВА показали наслідки удару російського дрона по приватному дитсадку у Харкові в середу, 22 жовтня.

Реакція президента з’явилися у його соцмережах.

Зеленський підкреслив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку.

«Очевидно, що росія нахабніє. Ці удари – це плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів та терористів можна поставити на місце лише силою», – додав Володимир Зеленський.

Фото наслідків удару показала також Харківська ОВА. За словами її голови Олега Синєгубова, було три прицільні удари шахедами. У будівлі дитсадка на момент атаки перебувало 48 дітей. У багатьох гостра реакція на стрес.

Рятувальники працюють біля зруйнованої будівлі Харкова
Рятувальник оглядає зруйновану будівлю після обстрілу
Пожежники гасять пожежу після вибуху у місті
Руйнування будівлі після обстрілу у Харкові
Пожежники гасять будівлю після вибуху у Харкові
Рятувальники та люди після обстрілу центру Харкова
Зруйнована машина після вибуху в місті
Військові несуть дитину сходами до будівлі
Зруйнована будівля після пожежі у Харкові
Поліцейський рятує дитину під час евакуації
Рятувальник несе дитину після вибуху в місті
Рятувальники евакуюють дітей під час пожежі

