Живуть “під прикриттям”: ЗМІ вперше показали фото синів Путіна та Кабаєвої

Два сини Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої мають прізвище прикриття – Спірідонови. Так само вигадані дані мають й інші діти російського президента. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ “Агентство“.

Що стало відомо про дітей Путіна та Кабаєвої?

Двоє синів Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої офіційно мають прізвище Спірідонови. Їх звуть Іван та Володимир. Це прізвище, припускають росЗМІ, походить від імені діда президента Росії – Володимира Спірідоновича Путіна.

Сини Путіна та Кабаєвої / Фото росЗМІ “Агентство”

Як пише видання, Путін та Кабаєва проводять багато часу у валдайській резиденції. Там для жінки, дітей та обслуги збудували окремий дерев’яний палац, спа-центр, дитячу зону та парк.

Іноді Іван і Володимир з’являються на публіці. Завдяки цьому вдалося отримати їхні фотографії.

Що відомо про інших дітей диктатора?

Під вигаданими іменами також живуть дочки російського диктатора від першого шлюбу – Катерина Тихонова та Марія Воронцова. Прізвище Тихонова, найімовірніше, пов’язане з ім’ям бабусі Путіна по матері.

Крім того, за даними росЗМІ, позашлюбна донька російського лідера Єлизавета Розова мешкала у Франції під ім’ям Єлизавета Олегівна Руднова. Її прізвище, ймовірно, пов’язане з Олегом Рудновим – медіаменеджером і давнім другом Путіна.

Чи вперше стало відомо про синів Путіна?