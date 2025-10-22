У Франківську говорили про безвісти зниклих захисників: робота з родинами та алгоритм дій

В Івано-Франківській обласній державній адміністрації під час наради обговорили питання організації роботи з родинами військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин.

На заході виступив представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий, який раніше працював у сфері ветеранської політики та має бойовий досвід.

Родини зниклих безвісти потребують окремого соціального супроводу

Вербовий звернув увагу на необхідність активізації роботи з родинами зниклих безвісти, особливо у громадах, де надходить найбільше звернень, зокрема у Коломийському районі. Він запропонував проводити виїзні зустрічі спільно з представниками військової адміністрації, аби люди могли отримати вичерпну інформацію та правову підтримку. У своєму виступі посадовець наголосив, що родини зниклих безвісти потребують окремого соціального супроводу, адже їхній психологічний стан та потреби відрізняються від родин загиблих захисників.

"Це окрема категорія населення, яка потребує іншого підходу — як психологічного, так і юридичного. Родини зниклих безвісти мають право на інформацію, підтримку та захист від шахраїв, які часто користуються їхнім горем", — зазначив він.

Алгоритм дій та соціальні гарантії

Під час доповіді він пояснив алгоритм дій у випадку зникнення військовослужбовця:

звернення до Територіального центру комплектування;

відкриття кримінального провадження у Національній поліції;

реєстрація в електронному кабінеті Координаційного штабу з питань зниклих безвісти, де родини можуть отримувати оновлену офіційну інформацію.

Також було наголошено, що держава забезпечує соціальні гарантії для родин зниклих безвісти:

50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг;

право на безоплатну правову допомогу;

пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

виплату 50% грошового забезпечення військовослужбовця;

безкоштовний проїзд у міському транспорті.

Окремо звернули увагу на ризики шахрайства — випадки, коли аферисти обманом вимагають у рідних гроші, обіцяючи повернення полонених або зниклих.

“Закликаємо родини комунікувати виключно через офіційні органи — Координаційний штаб, слідчих, військові частини та представників Уповноваженого. Це гарантія безпеки і реальної допомоги”, — наголосив Вербовий.

Учасники домовилися посилити міжвідомчу співпрацю, щоб забезпечити родинам зниклих безвісти оперативну інформаційну, психологічну та юридичну підтримку на місцях.