В Івано-Франківську чоловік поранив дружину ножем

Фігурант у стані алкогольного спʼяніння наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині. Потерпілу з численними пораненнями госпіталізовано.

21 жовтня близько 18:00 на лінію «102» надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що на вулиці Довженка, у підʼїзді житлового будинку, перебуває жінка з ножовим пораненням. На місце події одразу було скеровано слідчо-оперативну групу, пише Поліція Івано-Франківської області.

Поліцейські встановили, що між 43-річною потерпілою та її 46-річним чоловіком стався конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці численних тілесних ушкоджень. Зокрема проникаючого ножового поранення органів черевної порожнини, різаної рани правого стегна, рук. Після скоєного чоловік утік з місця події.

Поліцейські вилучили речові докази.

Оперативним працівникам Івано-Франківського районного управління поліції знадобилися лічені хвилини, щоб встановити особу фігуранта та його місцезнаходження. Його виявили в одному з житлових мікрорайонів міста, неподалік місця проживання.



Зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Також встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення він перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.



Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.