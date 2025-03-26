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Україна виходить з опалювального сезону: чи повернуться відключення світла?
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна виходить з опалювального сезону: чи повернуться відключення світла?

Автор: Орися Корчун
26/03/2025 15:34
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Чергова за час повномасштабного вторгнення зима підійшла до свого кінця. На відмінку від попередніх років, Україні вдалося пройти цей опалювальний сезон майже без відключень електроенергії. Хоча обстріли ворога продовжувалися, і цього разу найбільшого удару зазнала газова інфраструктура. Пише УП

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Весною Україна увійде у період ремонтів на атомних та інших електростанціях. Чи повернуться відключення світла? І що буде з енергосистемою у разі завершення активних бойових дій? Про це ми говорили з енергетичним журналістом “Економічної правди” Миколою Топаловим.

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