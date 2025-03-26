Україна виходить з опалювального сезону: чи повернуться відключення світла?

Чергова за час повномасштабного вторгнення зима підійшла до свого кінця. На відмінку від попередніх років, Україні вдалося пройти цей опалювальний сезон майже без відключень електроенергії. Хоча обстріли ворога продовжувалися, і цього разу найбільшого удару зазнала газова інфраструктура. Пише УП

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Весною Україна увійде у період ремонтів на атомних та інших електростанціях. Чи повернуться відключення світла? І що буде з енергосистемою у разі завершення активних бойових дій? Про це ми говорили з енергетичним журналістом “Економічної правди” Миколою Топаловим.

Нагадаємо Трамп та Путін викопують «Північний потік». Навіщо?