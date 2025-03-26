Під стукіт металу і гуркіт важкої техніки: у Франківську триває зведення Галицького мосту на Пасічну. ФОТО

Метал на всю конструкцію є. Тому будівельники активно працюють. Зараз – з боку вулиці Хіміків. Ще трохи і перейдуть до з’єднання двох частин конструкції – з боку Хіміків і з боку Надрічної.

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Про це пише Правда з посиланням на сторінку міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

«Зараз ми робимо насув, тобто ми вже зібрали чергову секцію і насуваємо її за допомогою домкратів рухаємось на ту сторону моста, там будемо збирати вже зʼїзд, заїзд», – розповідає Олександр Чехлов, керівник проекту з будівництва моста.

Все це контролює технічний нагляд Управління капітального будівництва. Фахівець каже, підрядник працює на совість. І так, як зараз вже затримок з поставкою металу нема – робота активно триває. Пріоритет – якнайшвидше завершити будівництво моста.

«Зараз відбувається насування моста, 4 секцій по довжині – це 51 метр і монтаж. Будемо зʼєднувати 5 і 6 опору. Подальші роботи залежать від багатьох факторів: і від можливостей монтажної організації, і від погодних умов, але плани – якнайшвидше завершити будівництво моста», – відзначає Олександр Гук, інженер технічного нагляду Управління капітального будівництва.

Та міст – це не все, що потрібно для того, аби тут був проїзд. Ще тут мають бути зроблені розв’язка та дорожнє покриття. До цих робіт теж незабаром приступлять.