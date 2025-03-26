Під стукіт металу і гуркіт важкої техніки: у Франківську триває зведення Галицького мосту на Пасічну. ФОТО

Метал на всю конструкцію є. Тому будівельники активно працюють. Зараз – з боку вулиці Хіміків. Ще трохи і перейдуть до з’єднання двох частин конструкції – з боку Хіміків і з боку Надрічної.
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Про це пише Правда з посиланням на сторінку міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
«Зараз ми робимо насув, тобто ми вже зібрали чергову секцію і насуваємо її за допомогою домкратів рухаємось на ту сторону моста, там будемо збирати вже зʼїзд, заїзд», – розповідає Олександр Чехлов, керівник проекту з будівництва моста.
Все це контролює технічний нагляд Управління капітального будівництва. Фахівець каже, підрядник працює на совість. І так, як зараз вже затримок з поставкою металу нема – робота активно триває. Пріоритет – якнайшвидше завершити будівництво моста.
«Зараз відбувається насування моста, 4 секцій по довжині – це 51 метр і монтаж. Будемо зʼєднувати 5 і 6 опору. Подальші роботи залежать від багатьох факторів: і від можливостей монтажної організації, і від погодних умов, але плани – якнайшвидше завершити будівництво моста», – відзначає Олександр Гук, інженер технічного нагляду Управління капітального будівництва.
Та міст – це не все, що потрібно для того, аби тут був проїзд. Ще тут мають бути зроблені розв’язка та дорожнє покриття. До цих робіт теж незабаром приступлять.
«Працюємо, зараз насуваємо ту частину, яка ще залишилась для моста. Також буквально наступного місяця приступимо до з’єднання з боку вулиці Надрічної. Стоїть завдання, щоб за весну повністю зʼєднання моста були зроблені. Тобто весь метал стояв на мості, щоб переходити до опоряджувальних робіт. Весь метал є. Бачимо, що зараз збирається, насувається і надіємось, що всі роботи будуть завершені до кінця року і по цьому мосту зможуть люди поїхати. Працюємо над цим, якщо не буде надзвичайних інших ситуацій – то маємо впоратися з цією задачею», – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.