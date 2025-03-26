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На Івано-Франківщині зловмисник побив до смерті пенсіонерку. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
26/03/2025 16:27
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37-річного чоловіка слідчі обґрунтовано підозрюють у тяжкому кримінальному правопорушенні. Чоловік побив 87-річну пенсіонерку. Жінка померла в лікарні від отриманих травм.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

14 березня до Снятинського відділення поліції звернулися медики, які повідомили про смерть літньої жінки. Під час огляду тіла були виявлені ознаки насильницької смерті.

“Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок тяжких тілесних ушкоджень, зокрема, набряку головного мозку та закритої черепно-мозкової травми.

Під час огляду місця події, правоохоронці виявили та вилучили сліди пальців рук та взуття”, – йдеться у дописі

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 37-річний житель Чернівецької області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

З’ясувалося, що в ніч з 11 на 12 березня зловмисник проник до будинку потерпілої та завдав їй тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті.

Підозрюваного затримали за місцем проживання. Йому вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.