На Прикарпатті поховали загиблого воїна Володимира Глушака. ФОТО

Сьогодні в селі Кричка попрощалися зі справжнім Героєм – Володимиром ГЛУШАКОМ, мужнім Захисником, який віддав своє життя за незалежність та мир у нашій Україні.

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Віддати останню шану Воїну прийшли його рідні, друзі, побратими та мешканці громади, пише Правда.

Жорстока війна забрала життя Воїна в районі населеного пункту Кутьківка, Куп’янського району, Харківської області 21.03.2025р.

Згідно з розпорядженням секретаря селищної ради 25-26 березня 2025 року в Солотвинській селищній територіальній громаді оголошено днями жалоби. На знак скорботи на будівлях і спорудах приспустити державний прапор.