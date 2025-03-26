На фронті поліг прикарпатець Юрій Маціборський

Калуська громада у скорботі. Стало відомо про загибель на фронті жителя Боднарова, солдата Юрія Маціборського, 1983 року народження.

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Про це повідомив голова громади Андрій Найда.

Юрій Маціборський вірно і самовіддано служив заступником командира бойової машини, навідником-оператором механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти однієї із військових частин.

Від грудня 2023 року вважався зниклим безвісти. На жаль, факт загибелі підтвердився.

Встановлено, що Юрій Маціборський загинув 13 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок штурмових дій ворога у Харківській області.