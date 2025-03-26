Скандал навколо дисертації Усика: чому науковці вимагають анулювати ступінь

18 березня 2025 року в Харкові український боксер Олександр Усик захистив дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ і здобув ступінь доктора філософії в галузі права. Пише ВЗ

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Однак це досягнення викликало гостру критику з боку наукової спільноти та громадськості.

Антиплагіатна ініціатива «Дісергейт» на чолі зі Світланою Вовк заявила про можливі порушення академічної доброчесності та закликала анулювати рішення вченої ради. Експерти звертають увагу на сумнівні джерела у роботі Усика та відсутність наукової новизни.

Колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов вказав, що науковий керівник боксера Олександр Музичук неодноразово фігурував у випадках підтримки дисертацій із ознаками плагіату. До критики також долучився український тенісист Сергій Стаховський, який закликав оприлюднити склад вченої ради, що ухвалила рішення про присвоєння наукового ступеня Усику.

Наразі дисертацію можуть перевірити на відповідність академічним стандартам, а сам Усик — втратити здобутий ступінь.

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