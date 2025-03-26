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У неділю ФК”Прикарпаття” зіграє стартовий матч у другому етапі Першої ліги

Автор: Оксана Марушкевич
26/03/2025 18:16
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Вже найближчими вихідними стартує весняна частина сезону у Першій лізі.

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На другому етапі чемпіонату “Прикарпаття” гратиме у групі “Вибування”. Івано-франківці розпочинають домашнім матчем з “Маріуполем”, а за тиждень на стадіоні “Рух” прийматимуть “Кремінь”, розповідають у пресслужбі команди.

Прикарпаття – Маріуполь

30 березня (неділя), 14:00

Прикарпаття – Кремінь

6 квітня (неділя), 12:30

Вболівальників запрошують підтримати команду на трибунах.

Вхід на стадіон з 18 років за мінімальний донат – 100 грн (кількість місць обмежена).

“На вході вас зустрічатимуть представники Спілки Волонтерів Прикарпаття. Ви можете внести свій донат у скриньку або переказати кошти на банківський рахунок, після чого ви отримаєте запрошення на матч”, – нагадують у дописі.

Для осіб з посвідченням УБД та пенсіонерів з карткою Франківця вхід безкоштовний.