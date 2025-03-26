Що задекларував новий керівник обласної податкової Віктор Яцишин

Виконувачем обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області став Віктор Яцишин. Колективу його представили вчора, 25 березня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Курс

До призначення на цю посаду Яцишин працював детективом у Бюро економічної безпеки України. Як йдеться у його е-декларації, за минулий рік Яцишин заробив на посаді детектива у Бюро економічної безпеки 332 936 грн, майже удвічі більше отримав пенсії – 600 775 грн та 13 250 грн – соціальних виплат.

Ще 115 000 грн доходу Яцишин отримав від продажу автомобіля Renault Clio 2013 року та 888 000 грн від продажу трьох ділянок у Крихівцях площею 34, 49 та 858 кв. м.

Його дружина Уляна Яцишин отримала 2 522 764 грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Новопризначений в. о. керівника обласної ДПС банкам не довіряє – всі заощадження зберігає готівкою. Разом з дружиною заощадив 120 тисяч доларів, 40 тисяч євро та 700 тисяч гривень.

З нерухомості Яцишину належить пів квартири в Івано-Франківську площею 140, 3 кв. м, а також будинок на 384,8 кв. м та ділянка на 1009 кв. м у Чукалівці.

Його дружина Уляна Яцишин в Івано-Франківську має квартиру площею 87,3 кв. м та користується приміщенням на 109 квадратів. Вся нерухомість Яцишиних придбана у 2009-2014 роках.

Віктор Яцишин задекларував шість автомобілів. З шести авто лише одне належить йому – Ауді Q5 2017, яке він купив у 2021 році за 474 391 гривень. Ще одним авто він користується – Peugeot Traveller 2017 року за 870 000 грн.

Дружина має два автомобілі – Opel Vectra 1990 року та Peugeot 307 SW 2007 року. Їздить Уляна Яциишин на авто Chevrolet Bolt 2017 року, який належить її дочці Юліані Яцишин, та на вантажному Opel Vivaro 2012 року випуску.

За даними аналітичної системи youcontrol, Уляна Яцишин займається роздрібною торгівлею одягу та взуття.