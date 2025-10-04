“Українці здатні створювати речі, які вражають світ”: засновник агенції Grape Юрій Гладкий про вихід бізнесу на нові ринки

Третього вересня засновник бренд-маркетингової агенції Grape Юрій Гладкий під час бізнес-форуму в Івано-Франківську поділився баченням, з чого мають починати компанії, які прагнуть вийти на міжнародні ринки.

Пише “Галка” з Промприладу.

Головний акцент варто робити не лише на продукті, а й на здатності його правильно упакувати й продати.

“Ми поспішаємо робити продукт, але не розуміємо, як його продавати. Через це наші амбіції часто обмежуються. Бізнесу потрібне навчання, грамотний маркетинг і стратегія”, — наголосив Гладкий.

Він зауважив, що українські підприємці часто намагаються конкурувати у дешевому сегменті, що рідко приводить до успіху. Натомість світ визнає компанії, які працюють у преміум та люкс-сегменті – від технологічних стартапів до fashion-брендів.

У своїй промові бізнесмен навів приклади українських компаній, які здобули міжнародне визнання завдяки унікальним ідеям та високоякісному пакуванню продукту:

64 Audio, виробника навушників і моніторів, якими користуються світові зірки, зокрема Ріанна та Джей-Z;

Beaver Craft, що увійшла у ТОП-3 світових лідерів з виробництва інструментів для обробки дерева та шкіри.

Юрій Гладкий переконаний: українські компанії здатні підкорювати міжнародні ринки, але для цього потрібні чітка бізнес-стратегія, якісний маркетинг та готовність створювати продукти з доданою вартістю.