Педагог з Івано-Франківська Юрій Пахомов став переможцем у номінації “Вибір українців” премії Global Teacher Prize Ukraine 2025

Другий рік поспіль на національній премії Global Teacher Prize Ukraine українці самі обирають вчителя, чия історія та підходи найбільше припадають їм до душі. Цьогорічний вибір припав на вчителя хімії з Івано-Франківська Юрія Пахомова, який переміг у номінації “Вибір українців”.
Пише Правда.іф з посиланням на Global Teacher Prize Ukraine
В опитуванні на платформі Дія.Освіта взяли участь понад 10 тисяч українців, і 2263 — більш ніж п’ята частина з них — віддали серце одному вчителю.
“Вибором українців” у 2025 році став Юрій Пахомов, учитель хімії з Івано-Франківська. Нагороду він отримав з рук Першої леді України Олена Зеленська, яка привітала його та всіх вчителів з їх святом — момент, який назавжди залишиться в пам’яті.
“Уроки Юрія — це не про сухі формули. Це AR-досліди, інтерактивні проєкти, що змінюють ставлення дітей до науки, і навіть ініціативи, які збирають сотні тисяч гривень на підтримку ЗСУ”, – йдеться у дописі.