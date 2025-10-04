У Старуні передали частину Хреста Господнього для вшанування

Другого жовтня в Старуні на Івано-Франківщині, у Відпустовому центрі блаженного Симеона Лукача, відбулася урочиста подія: єпископ-емерит Іриней Білик передав частинку Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос.

Це рідкісна реліквія, яка тепер буде зберігатися в підземній базиліці, повідомили на сайті Відпустового центру.

Зустріч з єпископом з Риму зібрала близько двох тисяч вірян. Після урочистого прочитання грамоти про передачу реліквії, відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив владика Іриней.

У своїй проповіді він роздумував про значення Хреста Господнього, підкресливши, що частинка Хреста стала символом Божої підтримки для українців, які переживають важкі часи війни.

«Ця реліквія каже нам: не бійтеся, не втрачайте надії, – підкреслив владика. –Ми живемо у Ювілейному Році Надії, і тому візьмімо свій хрест і несімо його, як ніс Христос. Моліться, боріться, прощайте і не занепадайте, бо перемога народжується у серці, що довіряє Богові».

Владика також передав апостольське благословення Святішого Отця Лева XIV і закликав вірян до молитви, покаяння та жертовності, наголошуючи, що перемога приходить через довіру до Бога.

Після Літургії, присутні мали змогу отримати благословення від часточки Хреста Господнього. Відтепер ця святиня буде виставлятися для поклоніння в певні дні.