Ветерани та ветеранки отримають 1 500 грн на заняття спортом. Перелік закладів

В Україні стартував четвертий етап програми підтримки “Ветеранський спорт”. Ветерани та ветеранки зможуть отримати 1 500 грн кожні три місяці на відвідування тренажерних залів, басейнів чи інших спортивних занять.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Як подати заявку:

мати верифіковану картку платника податків (РНОКПП);

надати документ, що підтверджує статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ);

оформити Дія.Картку у банку, що бере участь у програмі.

Подати заяву можна у застосунку “Дія” – сервіси – “Ветеранський спорт“. Реєстрація триває до 20 жовтня.

Кошти надійдуть автоматично через 6 робочих днів після підтвердження заявки.

“Якщо у третьому кварталі ветерани вже отримували виплату та використали її на заняття спортом, повторно подавати заявку не потрібно”, – зазначає очільниця області.

Програму реалізують Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації за ініціативи Першої леді Олени Зеленської у межах Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору.

Список закладів та більше інформації