Ветерани та ветеранки отримають 1 500 грн на заняття спортом. Перелік закладів

В Україні стартував четвертий етап програми підтримки “Ветеранський спорт”. Ветерани та ветеранки зможуть отримати 1 500 грн кожні три місяці на відвідування тренажерних залів, басейнів чи інших спортивних занять.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф.
Як подати заявку:
- мати верифіковану картку платника податків (РНОКПП);
- надати документ, що підтверджує статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ);
- оформити Дія.Картку у банку, що бере участь у програмі.
Подати заяву можна у застосунку “Дія” – сервіси – “Ветеранський спорт“. Реєстрація триває до 20 жовтня.
Кошти надійдуть автоматично через 6 робочих днів після підтвердження заявки.
“Якщо у третьому кварталі ветерани вже отримували виплату та використали її на заняття спортом, повторно подавати заявку не потрібно”, – зазначає очільниця області.
Програму реалізують Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації за ініціативи Першої леді Олени Зеленської у межах Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору.