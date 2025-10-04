ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Ветерани та ветеранки отримають 1 500 грн на заняття спортом. Перелік закладів

Автор: Оксана Марушкевич
Дія: 1500 грн на спортивну підтримку військових.
Диван на коліщатках в темній вітальні
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Україні стартував четвертий етап програми підтримки “Ветеранський спорт”. Ветерани та ветеранки зможуть отримати 1 500 грн кожні три місяці на відвідування тренажерних залів, басейнів чи інших спортивних занять.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Як подати заявку:

  • мати верифіковану картку платника податків (РНОКПП);
  • надати документ, що підтверджує статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ);
  • оформити Дія.Картку у банку, що бере участь у програмі.

Подати заяву можна у застосунку “Дія” – сервіси – “Ветеранський спорт“. Реєстрація триває до 20 жовтня.

Кошти надійдуть автоматично через 6 робочих днів після підтвердження заявки.

“Якщо у третьому кварталі ветерани вже отримували виплату та використали її на заняття спортом, повторно подавати заявку не потрібно”, – зазначає очільниця області.

Програму реалізують Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації за ініціативи Першої леді Олени Зеленської у межах Стратегії ветеранської політики та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору.

Список закладів та більше інформації

СХОЖІ НОВИНИ