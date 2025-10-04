В Івано-Франківську пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть отримати продуктові набори

В Івано-Франківську з 6 жовтня розпочнуть роздавати продуктові набори пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Про старт соціальної ініціативи повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

За його словами, допомогу зможуть отримати мешканці громади віком від 60 років, а також люди з інвалідністю І та ІІ групи.

Видача продуктових наборів відбуватиметься у будні з 9:00 до 17:00 на стадіоні “Рух”.

“Роздача триватиме два місяці, тому не потрібно поспішати у перший день”, – наголосив Марцінків.

Для отримання допомоги необхідно мати при собі: