В Івано-Франківську пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть отримати продуктові набори

В Івано-Франківську з 6 жовтня розпочнуть роздавати продуктові набори пенсіонерам та людям з інвалідністю.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про старт соціальної ініціативи повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
За його словами, допомогу зможуть отримати мешканці громади віком від 60 років, а також люди з інвалідністю І та ІІ групи.
Видача продуктових наборів відбуватиметься у будні з 9:00 до 17:00 на стадіоні “Рух”.
“Роздача триватиме два місяці, тому не потрібно поспішати у перший день”, – наголосив Марцінків.
Для отримання допомоги необхідно мати при собі:
- паспорт або ID-картку з витягом;
- пенсійне посвідчення.