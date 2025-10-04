Прикарпатець Денис Козьора став віце-чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді

Прикарпатський спортсмен Денис Козьора, вперше в історії став віце-чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді (IMMAF 2025). Змагання відбулися у Тбілісі (Грузія).

Пише Правда.іф з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

На шляху до фіналу Денис продемонстрував справжній бійцівський дух — здобув усі перемоги достроково та впевнено, не залишивши шансів суперникам. Лише у фінальному поєдинку він поступився спортсмену з Анголи.