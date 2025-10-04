ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпатець Денис Козьора став віце-чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді

Автор: Оксана Марушкевич
Чемпіони світу IMMAF 2025: Грузія, Тбілісі
Прикарпатський спортсмен Денис Козьора, вперше в історії став віце-чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді (IMMAF 2025). Змагання відбулися у Тбілісі (Грузія).

Пише Правда.іф з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

На шляху до фіналу Денис продемонстрував справжній бійцівський дух — здобув усі перемоги достроково та впевнено, не залишивши шансів суперникам. Лише у фінальному поєдинку він поступився спортсмену з Анголи.

“Це — знаковий результат не лише для нашого клубу, міста та області, а й для всієї України, адже завдяки згуртованій роботі та високим результатам збірна України вперше в історії посіла перше місце у загальнокомандному заліку серед дорослих і молоді”, – йдеться у дописі.

Українські спортсмени з медалями та прапором.
Медаль IMMAF 2025, Тбілісі, Грузія
Чемпіон IMMAF із срібною медаллю та вінком

