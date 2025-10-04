ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Під час виконання бойового завдання поліг прикарпатець Володимир Бойчук

Автор: Оксана Марушкевич
Військовий у камуфляжі, свічка, український прапор.
Знову сумна звістка надійшла до громади. На війні загинув коломиянин Володимир Бойчук.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Богдана Станіславського.

Воїн поліг 2 жовтня під час виконання бойового завдання. Володимир Бойчук був командиром стрілецького відділення 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.

“Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім хто знав Володимира. Вся громада розділяє ваш біль. Вічна пам’ять та слава нашому захиснику”, – йдеться у дописі мера.

Про час та місце прощання із захисником повідомлять додатково.

