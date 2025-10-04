ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську провели благодійну естафету “Біжу за ЗСУ”. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
Молоді спортсмени беруть участь у міському марафоні.
Сьогодні в Івано-Франківську відбулась благодійна естафета “Біжу за ЗСУ”, щоб підтримати наших оборонців, висловити вдячність і повагу військовим та їхнім родинам в тилу. Спортивний захід, присвячений Дню захисників і захисниць України.

Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

У командному забігу на 400 метрів взяли участь 26 команд від підприємств, організацій, установ, коледжів та вишів, волонтерських ініціатив. Також проходив благодійний ярмарок на ремонт авто для двох бригад 10 ОГШБ та роти ударних БПАК 91 окремого протитанкового батальйону, організований учнями шкіл.

“Дякую організаторам ГО “Дружина воїна” і всім мешканцям та гостям міста, хто долучився. Дякую за ваш важливий внесок у нашу спільну перемогу”, – каже мер.

Марафон, натовп біля стартової арки на вулиці.
Люди на ярмарку біля пам'ятника та наметів
Стіл з сувенірами та ящиком для пожертвувань
Солодощі та лимонад на столі ярмарку
Стіл ласощів поруч зі скринькою для пожертв
Група молоді обіймається на вулиці під час забігу
Військовий біжить під час змагань у місті.
Жінка з прапором України біжить по вулиці.
Фініш естафети в Україні, двоє бігунів на фініші.
Сім'я на фініші благодійного забігу 2025.
Забіг, учасники з прапорами біля фінішу
Естафета з українським прапором на вулиці
Група людей розминається перед заходом на свіжому повітрі.
Група людей на вулиці з українськими прапорами
Учасники благодійного забігу для ЗСУ на вулиці.
Чотири дівчини позують у спортивних костюмах з номерами.
Учасниця благодійного забігу в толстовці
Група людей обіймається на вулиці, поруч пам'ятник.
Хлопчик отримує номер для спортивного заходу
Військові обговорюють на вулиці, Україна.
Учасники забігу на підтримку ЗСУ в Україні
Банер організації 'Дружина Воїна' з QR-кодом
Пудель у зеленій кофті стоїть на задніх лапах
Військові тримають прапор на параді в Україні.

