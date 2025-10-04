У Франківську провели благодійну естафету “Біжу за ЗСУ”. ФОТО

Сьогодні в Івано-Франківську відбулась благодійна естафета “Біжу за ЗСУ”, щоб підтримати наших оборонців, висловити вдячність і повагу військовим та їхнім родинам в тилу. Спортивний захід, присвячений Дню захисників і захисниць України.

Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

У командному забігу на 400 метрів взяли участь 26 команд від підприємств, організацій, установ, коледжів та вишів, волонтерських ініціатив. Також проходив благодійний ярмарок на ремонт авто для двох бригад 10 ОГШБ та роти ударних БПАК 91 окремого протитанкового батальйону, організований учнями шкіл.