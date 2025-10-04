РЕБи та квадрокоптер Matrice: Івано-Франківська громада передала допомогу мотопіхотному батальйону 10 ОГШБр

Чергова допомога за Конкурсом проектів та програм “80/20”. Дві системи РЕБ «Писець» та потужний квадрокоптер Matrice вдалось купити і передати військовим мотопіхотного батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Саме завдяки тому, що 80% потреб покриває місто, а 20% небайдужі благодійні та громадські організації вдалося швидко зробити цю допомогу реальною, йдеться на сайті міського голови, передає Правда.іф.

«Хочу зазначити та наголосити вкотре, що наш обов’язок допомагати нашим хлопцям, які боронять нас, і дійсно це вже вчергове передаємо нашу допомогу по конкурсу 80/20 для наших військових, всього 16 проектів, і вже більше половини реалізовано. Це важливо для системи безпеки, тому що вони захищають наших хлопців, це системи РЕБ, які боронять від ворожих дронів, і власне сам мавік Matriсе 4T, який буде виконувати свої бойові завдання. Дійсно важливо, щоб це потрапило вже сьогодні і разом наближало нас до перемоги», – зауважує секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин.

Завдяки цим РЕБ-системам вдасться зберегти життя не одному військовому. А квадрокоптер будуть використовувати для коригування нанесення вогню на противника, а також для того, аби наші військові змогли спокійно зайти на позиції та вийти з них без втрат. Детальніше про те, чому важлива саме така допомога та як її будуть використовувати, розповів волонтер Станіслав Ковановський.

«Ми цього разу будемо передавати допомогу 10 гірсько-штурмовій бригаді, мотопіхотному батальйону. РЕБи — це дуже важливий засіб, який буде захищати нашу піхоту на позиціях від ворожих FPV-дронів та мавіків. Також дрон дуже важливий, він буде вести коригування вогню нашої артилерії, а також буде проводити коригування заходу та виходу піхоти на позиції. 100% однозначно, засоби РЕБів і дронів врятують життя наших військових, на 100%», – говорить волонтер Станіслав Ковановський.

10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» існує ще з часів АТО. 1 жовтня 2025 року відзначаємо 10 років від дня її заснування. Увесь цей час бійці відважно і віддано боронять Україну. Громаді особливо приємно допомагати професіоналам у боротьбі з ворогом.

«Наш мотопіхотний батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади отримає сьогодні допомогу завдяки програмі розвитку місцевого самоврядування. Це програма особлива тим, що 80% дає місто, а 20% – це донати. Тому тішимося, що чергова допомога піде військовим, особливо нашим «Едельвейсам», нашій славній бригаді, яка воює з перших днів повномасштабного вторгнення і ще з зони АТО себе проявила теж з найкращої сторони. Тому дякуємо хлопцям та дівчатам, які нас боронять», – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Завдяки тому, що наші мешканці сплачують вчасно податки, місто має змогу закупляти допомогу, яка потрібна на фронті. Особливо важливо те, що небайдужі містяни долучаються до різноманітних програм, які організовує місто, таких як конкурс проектів та програм “80/20” та програма «Бюджет участі».

Руслан Марцінків

Всі права захищено

2024 – 2025

Слідкуйте за нами тут