Завтра на Івано-Франківщині прощатимуться з полеглим захисником Жуковським Любомиром

Завтра, 5 жовтня, о 12 годині (зі сторони міста Коломия) на центральній площі Отинії відбудеться прощання громади із загиблим захисником Любомиром Жуковським.
Повідомляє Отинійська селищна ТГ, пише Правда.іф.
Що відомо про воїна
Народився Любомир Жуковський 26 листопада 1976 року в селі Красилівка Тисменицького району. Разом із дружиною виховував трьох синів, був турботливим чоловіком, люблячим батьком і надійною опорою для своєї родини.
25 лютого 2022 року був прийнятий на військову службу по мобілізації Коломийським РТЦК та СП Івано-Франківської області.
Вірний військовій присязі та своєму народові, мужньо виконував бойові завдання на передовій.
2 жовтня 2025 року, у бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув у північній околиці села Зелений Гай, Подгірнівської громади, Запорізької області під час виконання бойових завдань із захисту Батьківщини.
За час служби нагороджений медалями:
- «За бойову звитягу»
- «Відвага та честь»
- «За хоробрість в бою»
- «Ветеран війни»
“Його життя — приклад безмежної любові до рідної землі, родини та України.
Любомир Жуковський віддав найдорожче — своє життя — щоб ми могли жити під мирним небом.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам.
Схиляємо голови у скорботі перед мужністю нашого Героя”, – йдеться у дописі