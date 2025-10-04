Масований удар РФ по енергетиці: Міненерго звернулося за міжнародною допомогою

Міністерство енергетики України через масований нічний удар Росії по енергетиці скликало термінове засідання координаційної групи G7+, на якому звернулося за міжнародною допомогою.
Про це повідомляється на сайті Міненерго, пише ЕП
Заступник міністра енергетики Роман Андарак поінформував міжнародних партнерів про наслідки атаки, що була спрямована, зокрема, на газовидобувну інфраструктуру України, і яку в “Нафтогазі” назвали найбільш масованою за час великої війни.
“Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період. Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну у темряву напередодні нового опалювального сезону”, – наголосив він.
За його словами, з посиленням російських атак зростає потреба у мобілізації підтримки міжнародних партнерів. Йдеться у першу чергу про системи фізичного та протиповітряного захисту, потреби у закупівлі додаткових обсягів газу, та енергетичне обладнання для відновлення та ремонтів.
Андарак висловив сподівання у продовженні підтримки партнерів, посилення санкційного тиску на РФ. Завдяки підтримці міжнародних партнерів Україні вдалося успішно пройти три попередні зими та швидко проводити необхідні ремонти.
Представники G7+, своєю чергою, запевнили Україну в подальшій підтримці.